/Felépült halálos betegségéből a magyar Jason Momoa, a Borsnak beszélt erről először: „A rák csak egy kihívás”

Megyeri Balázs, akit sokan a magyar Jason Momoaként ismernek, – ugyanis a világsztár első számú dublőre – korábban csak ritkán volt beteg. Ezért volt számára feltűnő, hogy gyakran fáradt és gyengébb. A magyar színész ekkor döntött úgy, hogy orvoshoz fordul, a diagnózis azonban sokkolta őt.

Megyeri Balázs Jason Momoa dublőreként és hazai hasonmásaként lett ismert (Fotó: Instagram)

Megyeri Balázs legyőzte a rákot

Még februárban nyilatkozta Balázs, hogy az orvosa rosszindulatú pajzsmirigyrák diagnózis megállapítása mellett észrevett egy szintén gyanús nyirokcsomót a légcsövénél. Az általa elvégzett mintavétel eredménye igazolta a rosszindulatú daganatot és az áttéteket, sőt, ezek terjedését is, így azonnali műtétet javasolt számára. Balázst akkor meg is operálták, de aztán több hónapig nem lehetett róla hallani. Egészen mostanáig…

Mondhatom szerencsésen felépültem a betegségemből és már csak egy kezelésem van hátra, ami egy megelőző kezelés. Viszont a tényleges kezeléseken már túl vagyok. Kaptam sugarat, radioaktív kezelést és kemoterápiát is, de hála Istennek mindegyikre jól reagáltam. Illetve a sebészem a műtétek során az áttéteket és az alapdaganatokat kiszedte, ezáltal pedig könnyebb volt a felépülés

– részletezte lapunknak a magyar Jason Momoa, aki elárulta, sikeresen legyőzte a betegségét, azonban megviselte őt ez a folyamat.

„Mi van, ha vége az életemnek?”

Sajnos nem sokat tudunk a rákról és ezért mindig a halálnak a szimbólumaként van emlegetve. Így amikor megkaptam ezt a súlyos diagnózist, akkor rajtam is átfutott, hogy: »Mi van, ha vége az életemnek?« De ugyanakkor úgy álltam hozzá, hogy ezt le kell győzni, a rák csak egy kihívás és nem szabad depressziósnak lennem. A szeretteim pedig végig fogták a kezemet, illetve támogattak engem

– vélekedett Megyeri Balázs, aki egészségi állapotát körülbelül 98 százalékosnak mondaná, így már vissza is tért a munka világába.

Megyeri Balázs a Balerina című film premierjén jelent meg legutóbb kedvesével (Fotó: Kovács Dávid)

A magyar Jason Momoa visszatér a filmvászonra

„Most kimaradtam sok filmből, de vissza fogok térni nemsokára. Legutóbb például a Balerina című alkotásban dolgoztam, viszont ennek a filmnek a folytatásában is fogok szerepelni, ugyanis én fogom alakítani a fő gonoszt. A filmezés mellett pedig a környezetvédelemnek szenteltem az életem. Ugyanis a természetnek is gyógyítóereje van és azt érzem, hogy ez is hozzátett az én gyógyulásomhoz” – zárta a beszélgetést Jason Momoa magyar hasonmása.