Borzalmas hírek jöttek az eltűnt egri kisfiúk ügyében, akik külföldre akartak menekülni

Ahogyan arról a Bors beszámolt, az egész ország a 12 éves iskolás Mátét és Bencét kereste, ugyanis a két fiú az iskola helyett világgá ment. Mint kiderült, az egri eltűnt fiúk külföldre akartak szökni, ám ez szerencsére nem sikerült, Szombathelyen egy nő felismerte őket. Azonnal értesítette a rendőrséget, ők pedig a szülőket, akik értük mentek hazavitték a fiúkat. Azonban itt még nem ért véget a történet, ugyanis információink szerint a gyámügy is bekapcsolódott az ügybe.

Az egri eltűnt fiúk ügye még nem ért véget, újra kihallgatják őket a rendőrök (Képünk illusztráció) Fotó: zhukovvvlad

Az egri eltűnt fiúk ügyében vizsgálódik a gyámügy is

Máté édesanyja, Horváth Rita lapunknak elmondta: a fiúk szökése után meglátogatták őket a gyámhivatal és a gyermekjóléti felügyelet szakemberei.

- Továbbra sincs nyugtunk

– kezdte lapunknak az édesanya. - Máténak a szökés óta rémálmai vannak, mert nagyon megviselték a történtek. Közösen próbáljuk feldolgozni ezt az egészet. Ez nem könnyű, ugyanis, mint kiderült, mehetünk vissza a rendőrségre, mert újra kihallgatják a gyerekeket a szökés miatt. Ráadásul az eset óta a gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálat is rendszeresen felügyel bennünket. Bírósági tárgyalás lesz a gyámhivatallal. Küzdenem kell a saját fiamért!

Rita szerint Máté nagyon kiborult, amikor megtudta, hogy újabb meghallgatás vár rá.

- Jól élünk, mindenünk meg van, mégis úgy érzem, hogy most engem támadnak…

- mondta az édesanya. - Padlón vagyok, ráadásul az újabb kihallgatások Mátét is rettenetesen megviselik. Velünk több borzalmas dolog is történt az elmúlt időben, ezért fajulhatott ez a dolog idáig… Nagyjából két és fél hónapja kiderült, hogy a legkisebb fiam beteg. Epileptikus rohamok után, napi szinten kezdett hányni, volt, hogy naponta 10-szer is. Illetve találtak egy cisztát nála, a 3-as agykamrában. A hányások mögött nagyon komoly reflux áll. Emiatt rengeteget voltunk kórházban, kétségek közt, míg kiderült, mi a baj, addig édesanyám és a párom tartották a frontot itthon. Aztán édesanyámat is elvitte a mentő, jelenleg is kórházban fekszik…

Az ügybe bekapcsolódott a gyámügy is Fotó: Constantinis

Az édesanya szerint Mátét nagyon megviselte és megijesztette ez a sok változás és aggodalom.