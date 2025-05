A Házasság első látásra sztárja zaciba vágta a gyűrűjét: még a gyereke osztálykirándulását se tudta kifizetni

A Házasság első látásra sztárja, Fecső Judit többször beszélt már az anyagi helyzetéről. Az egygyermekes édesanya bár dolgozik, folyton pénzszűkében van, mert mint mondta, olyan sok a kinnlevősége, ami miatt ő csúszik meg a számlákkal.

Fotó: Fecső Judit

A szerdai élőzésében is elmondta, hogy még milliárdos is tartozik neki, több százezer forintja van ismerősöknél, barátoknál, ám nem tudja elérni, hogy vissza is adják neki a kölcsönöket. Ez most odáig fajult, hogy nem tudott már fizetni a körmösnél sem, sőt, lánya, Vivien osztálykirándulását is kreatívan oldotta meg: beadta a gyűrűjét a zálogházba.

"El kellett mennem zaciba. Beadtam a másfél milliós gyémántgyűrűmet és 160 ezret kaptam érte. De nem baj, meg kellett oldanom, mert a lányom ment kirándulni és el kellett utalni a pénzt, mert nem volt egy fillér sem a kártyáján..."

Fecső Judit próbálja tartani az ígéretét, hogy többé nem balhézik, de mint mondta, "nagyon nehéz megállnia", hogy ne teregesse ki, "kik ezek az emberek".



Persze Mr.Szabi sem hiányozhatott az élő adásból, a kézremegésről jutott eszébe Juditnak.

"Lehet, hogy igaza van Szabinak és alkoholista drogos vagyok. Mikor rakott fel valamit utoljára, megnéznétek nekem? Sajnos engem letiltott. Nem is értem, miért. Én sose bántanám."

A csapongás itt nem ért véget, később arról kezdett el beszélni, hogy "ha ő lesz akkora sztár, hogy elhívják a Nagy Duettbe", akkor vagy Kökény Attilával vagy Rolival szeretne egy párt alkotni.

"Ha lesz még egyszer Nagy Duett és elhívnak. Ezért hagyom abba a botrányhős szerepet, mert ez nem én vagyok. Imádok balhézni és imádok embereket megszégyeníteni, főleg azokat, akik lerománoznak".

Majd pedig bejelentette, hogy jövő héten "olyan comig outot csinál, hogy besz.nak páran", kilenc év után végre elárulja azt is, mi a munkája.