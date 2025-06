Dudás Miki a Borsnak végre tisztázta, mi a helyzet a házasságával!

Azt a korábbi sztársportoló sem tagadja, hogy párjával meglehetősen viharos időket is átéltek. Dudás Miki és Szigligeti Ivett most is szokott veszekedni, ahogy minden házaspár, köztük is szoktak lenni viták. De azt az olimpikon nem érti, hogy miért pletykálják róluk időnként, hogy szétmentek és vége köztük mindennek.

Dudás Miki Szigligeti Ivett oldalán az elmúlt hónapokban újra boldog (Fotó: hot! magazin)

Dudás Miki: Együtt vagyunk Ivettel, minden rendben köztünk szerencsére!

Elképesztően nehéz hónapok vannak a világbajnok kajakos és családja mögött, amióta kegyetlenül megverték apukáját, aki hat hónap kóma után belehalt sérüléseibe. Dudás Miki édesapja kórházba kerülése után igyekezett tartani a lelket édesanyjában, akit teljesen felemésztettek a történtek. A korábbi élsportoló egészen a temetésig tartotta magát, nem is titkolva, hogy rengeteget segített neki Szigligeti Ivett, aki családjával teljes mellszélességgel mellettük álltak. A sztárapuka nem sokkal később elárulta lapunknak, hogy gyermekei édesanyjával időközben kibékültek, együtt is élnek újra, egy családként.

Aztán derült égből villámcsapásként érte a rajongókat a hír, hogy valami még sincs rendben, legalábbis erre utalt Ivett albérletkereső posztja is. Dudás Miki nem reagált a szakítás hírére. De a sztárapuka most, miután újabb közös képet posztoltak kislányuk óvodai ballagásáról, megtörte a csendet.

Egyszerűen nem hiszem el, hogy időről-időre valaki kitalálja, hogy szétmentünk. Eddig szándékosan nem nyilatkoztam, de most elmondom az igazságot! Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szoktunk veszekedni, mint más párok is. De együtt vagyunk, együtt élünk a lakásomban, szerencsére minden rendben van köztünk, a gyerekek legnagyobb örömére!

Dudás Miki felesége, Szigligeti Ivett is boldogan mosolyog lányuk óvodai ballagásán (Fotó: Threads)

Tervezik a közös nyaralást

A korábbi olimpikon azt is elárulta, hogy idén két utazást terveznek.