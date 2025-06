/Abigéltől Hollywoodig – Bánfalvy Ágnes nem lassít: „Mostanság két filmben is fürdőruhás jelenetem volt!”

Bánfalvy Ágnes nevét hallva a legtöbb ember első gondolata: Torma Piroska. Pedig a hat évtizeden és határokon átívelő munkásság mögött ezernyi szerep, kaland, tapasztalás és évtizedek óta sikeresen működő színészstúdió áll. Ritkán ad nagy interjút, de ezúttal a Borssal kivételt tett. Beszélgettünk a jelenlegi szakmai feladatokról, az életkor és öregedés megéléséről, szülői mintákról, családról és egy közelmúltban történt súlyos tragédiáról.

Bánfalvy Ágnes hálás és szerencsésnek érzi magát, hogy hetvenen túl is felkéréseket kap határon innen és túl (Fotó: Béres Attila)

Örömszínész, aki ma is aktív – Bánfalvy Ágnes szakmai élete napjainkban

Bánfalvy Ágnes, aki az elmúlt hónapokban már négy különböző filmben is szerepelt lelkesen kezdi mesélni:

Tulajdonképpen idén eddig egyik forgatásból mentem a másikba.

Volt közöttük amerikai, angol és magyar produkció is, sőt, az SZFE hallgatóinak kisfilmjét is elvállalta. A jelenleg Balatonföldváron zajló magyar filmforgatás különleges számára: „Házhoz jött a forgatás” – mondja nevetve. Ritka, hogy nem kell Budapestre utaznia, így a kétlakiság helyett most valóban otthonról dolgozhat.

Ágnes önmagát „örömszínésznek” nevezi – számára a színpad és a kamera előtti jelenlét ma már nemcsak hivatás, hanem valódi örömforrás.

Jó látni, ha hatást gyakorol az emberekre az, amit csinálok. Szeretem, ha sikerül megnevettetni vagy éppen elérzékenyíteni őket. A legjobb érzés, hogy még mindig számítanak rám az alkotók, itthon és külföldön is.

Külföldi filmekben az elmúlt időszakban is nagyobb szerepeket játszott, ami megtisztelő és szakmailag is megerősíti őt.

Idén már négy filmben forgatott, köztük egy amerikai és egy angol produkcióval (Fotó: Bánfalvy Ágnes)

Egy dráma a kulisszák mögött: leégett a díszletet szállító teherautó

Néhány héttel ezelőtt azonban komoly veszteség érte, egy teherautó, amely a Funny Money – Rossz pénz nem vész el című előadás teljes díszletét és kellékeit szállította, menet közben kigyulladt és teljesen leégett. Bár szerencsére személyi sérülés nem történt, a veszteség szakmailag és érzelmileg is megviselte.

Nehéz ezen felülemelkedni

– vallja be. Ám ilyenkor is számíthat férjére, aki mindig megoldásfókuszú marad, gyorsan továbblép, és segít Ágnesnek is átlendülni a nehézségeken. „A munkának mennie kell” – mondja határozottan.