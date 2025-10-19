Ez a leghatásosabb ősi varázslat a boszorkány szerint – Így tüntesd el az életedből azt, aki ártani akar neked

Ha eleged van abból, hogy valaki megkeseríti az életed, folyton keresztbe teszneked és már képtelen vagy elviselni, ideje tenned valamit anélkül, hogy ártanál magadnak vagy másnak. Erre hoztunk neked egy ősi varázslatot, amivel eltávolíthatod az életedből a nem kívánatos személyt.
Ezzel az egyszerű, de hatásos ősi varázslattal egy konkrét személyt célba véve meg tudjuk akadályozni, hogy ártson nekünk. A felénk áradó negatív energiákat is meg lehet kötni, mutatjuk az egyszerűen elvégezhető elhárító mágiát.
A varázslat megfelelő időzítése kulcsfontosságú, különben nem sikerül. Újholdkor, este végezd el. Gyújts meg egy fekete gyertyát és tedd az asztal közepére egy biztonságos gyertyatartóba, ahol nem borulhat fel.
Ezután mondd el a következő varázsigét:
Hekaté, éjszaka és boszorkányok úrnője, jött el hozzám, légy segítségemre, add kölcsön óvó pajzsod!”
Ezután képzeld magad elé azt a személyt, aki ártani akar neked. Figyelj rá, nehogy másra gondolj, csak az ártó személy jelenjen meg a lelki szemeid előtt. Írd le a fehér papírlapra a teljes nevét, és mondd el a következő varázsigét:
(név) eltántorítalak attól, hogy bajt hozz rám, mesterkedéseiddel megnehezítsd az életem. Mindenki érdeke úgy kívánja, hogy többet ne tudj ártani nekem.”
Mondd el háromszor egymás után, hangosan a varázsigét.
Ha készen vagy, tedd a papírt a fekete, jól záródó tégelybe, és öntsd fel vízzel a háromnegyedéig. Zárd le, majd képzeld el, hogy béke, nyugalom vesz körül.
Ezt követően köszönd meg az istennő segítségét:
Hekaté, köszönöm, hogy megóvsz a bajtól. Maradj, ha tetszik, menj, ha menned kell! Légy áldott!”
A fekete gyertyát ne fújd el, hanem hagyd leégni. A tégelyt tedd be a fagyasztóba, egy olyan helyre, ahol senki nem bolygatja. Ott tarthatod, ameddig akarod, vagy ha úgy érzed, hogy már nem fenyeget veszedelem az ártó szándékú embertől, fel is oldhatod a varázslatot. Ezt úgy teheted meg, hogy kinyitod a tégelyt, és a kiolvadt tartalmát beöntöd a mosogatóba. Ha a papír nem oldódott fel, amíg a tégelyben volt, a foszlányait szárítsd meg, majd égesd el.
Ha mindent jól csináltál és eléggé koncentráltál, az istennő meg fog óvni az ártó szándéktól.
Az alábbi videóban elhangzó zene segíthet a varázslatnál, hogy ellazulj:
