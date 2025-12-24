KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ádám, Éva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Karácsonyi kvíz: ezek a rekordok garantáltan ledöbbentenek – Te hányat találsz el?

tudáspróba
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 15:30
karácsonykarácsonyi kvízGuinnes-rekordkvíz
Az ünnepek nemcsak a meghitt családi pillanatokról, ajándékokról és forralt borról szólnak, hanem elképesztő, néha szinte felfoghatatlan rekordokról is, amik megdöbbentenek vagy éppen megnevettetnek. Ebben a karácsonyi kvízben olyan érdekes kérdéseket teszünk fel, melyekre csak kevesen tudják a választ. Neked sikerül?
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A karácsonyi kvíz, amiből kiderül, mennyit tudsz valójában az ünnepekről. Tudtad például, hogy melyik országban gyújtották meg egyszerre a legtöbb karácsonyi izzót? Vagy hogy hol építették fel a világ legnagyobb mézeskalács-házát? Azt vajon meg tudod tippelni, melyik a világ legdrágább karácsonyfája, ami milliókat ér?

Szórakoztató ünnepi kvíz karácsonyi rekordokról
Karácsonyi kvíz: te tudtál ezekről a hihetetlen ünnepi rekordokról?
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock
  • Számos ünnepi csúcs került már a rekordok könyvébe.
  • A kvízből kiderül, te mennyit ismersz ezekből.
  • Mind a 10 kérdést csak a legnagyobb karácsonyrajongók képesek megválaszolni.

Ez a karácsonyi kvíz most próbára teszi a karácsonyi tudásodat. Nem a szokásos bejgli–szaloncukor–mákos guba körből, hanem a világ legnagyobb ünnepi csúcsairól szól, amelyek mind bekerültek a rekordok könyvébe. Csak a legnagyobb karácsonyrajongók tudják mind a 10 kérdésre a választ! Készen állsz?

A legnagyobb karácsonyi rekordok kvíze – a legnagyobb karácsonyrajongóknak

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik országban állították fel a világ legmagasabb élő karácsonyfáját?

A világ legnagyobb mézeskalács-háza:

Hangolódj még több karácsonyi kvízzel az ünnepi szezonra!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu