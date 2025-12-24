Karácsonyi kvíz: ezek a rekordok garantáltan ledöbbentenek – Te hányat találsz el?

A karácsonyi kvíz, amiből kiderül, mennyit tudsz valójában az ünnepekről. Tudtad például, hogy melyik országban gyújtották meg egyszerre a legtöbb karácsonyi izzót? Vagy hogy hol építették fel a világ legnagyobb mézeskalács-házát? Azt vajon meg tudod tippelni, melyik a világ legdrágább karácsonyfája, ami milliókat ér?

Karácsonyi kvíz: te tudtál ezekről a hihetetlen ünnepi rekordokról?

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Számos ünnepi csúcs került már a rekordok könyvébe.

A kvízből kiderül, te mennyit ismersz ezekből.

Mind a 10 kérdést csak a legnagyobb karácsonyrajongók képesek megválaszolni.

Ez a karácsonyi kvíz most próbára teszi a karácsonyi tudásodat. Nem a szokásos bejgli–szaloncukor–mákos guba körből, hanem a világ legnagyobb ünnepi csúcsairól szól, amelyek mind bekerültek a rekordok könyvébe. Csak a legnagyobb karácsonyrajongók tudják mind a 10 kérdésre a választ! Készen állsz?