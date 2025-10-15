Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vidéki nők világnapja kvíz.

Tudod mit jelentenek ezek a szavak? – Nagy tájnyelvi kvíz, amit 10-ből 9-en nem tudnak hibátlanul kitölteni

tájnyelv
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 18:45
nyelvjárástájszólásVidéki Nők Nemzetközi Napkvíz
Ünnepeld te is a falusi nők világnapját! Töltsd ki a kvízt, és kiderül, tudod-e ezeknek a tájnyelvi szavaknak a jelentését!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Október 15-én azoknak a nőknek mondunk köszönetet, akik nap, mint nap rengeteget tesznek a gazdaságért, a vidéki közösségekért és a háztartásokért is. Emlékeztessen bennünket ez a nap ara, hogy a vidéki nők nélkül, a világ nem úgy működne, ahogyan azt megszokhattuk. Ünnepeljük őket egy játékos kvíz keretein belül!

Tájnyelvi kvíz a vidéki nők világnapja alkalmából.
Október 15-ei tájnyelvi kvíz, a vidéki nők világnapja alkalmából
Fotó: Anatoliy Cherkas

Falusi nők világnapja

2008-ban az ENSZ hivatalossá tette a falusi nők világnapjának ünnepét, ezzel elismerve azt, milyen óriási szerepet töltenek be ezek az asszonyok a mezőgazdasági és vidékfejlesztési életben.

Magyarország az első országok között volt, akik ilyen formában is elismerték a falusi nők munkáját: 2000 óta szentelünk kiemelt figyelmet vidéki asszonyok áldozatos munkájának.

Az ENSZ célja a világnap kijelölésével, hogy tudatosítsa társadalmunkban a nők nélkülözhetetlen szerepét az élelmiszer-termelésben, a közösségi életben, a család és a háztartás fenntartásában.

A világ népességének mintegy egynegyedét a vidéki nők teszik ki, ami már önmagában is jelzésértékkel bír annak kapcsán, mekkora szerepük is van a társadalmunk működtetésében. Ezek az asszonyok nemcsak családanyák, de a gazdaság motorjai is, akik férfi társaikhoz képest, hátrányból indulnak: kevesebb földhöz, támogatáshoz és erőforráshoz jutnak. Pedig a mezőgazdaságban dolgozók jelentős hányadát teszik ki.

De a vidéki asszonyok nemcsak a gazdaságban vagy a háztartásban játszanak fontos szerepet. Ők őrzik és örökítik tovább a helyi hagyományok nagy részét. Továbbadják a tudást különböző népi szokásokról, kertművelésről, az állattartásról vagy épp a befőzés folyamatáról.

Vidéki nők világnapja.
Gondoljunk ezen a napon rájuk, és köszönjük meg áldozatos munkájukat!
Fotó: Caftor /  Shutterstock 

Tájnyelvi kvíz: ki tudod találni mit jelentenek ezek a vidéki kifejezések?

Egy kis játékra invitálunk a vidéki nők világnapja alkalmából! Töltsd ki a kvízt, és kiderül mennyire vagy otthon a vidéki élet és a nyelvjárások színes szókincsében!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit jelent a kuruszpul kifejezés?

Vidéki nők világnapja:

Tölts ki még több tájnyelvi kvízt!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu