Tudod mit jelentenek ezek a szavak? – Nagy tájnyelvi kvíz, amit 10-ből 9-en nem tudnak hibátlanul kitölteni

Október 15-én azoknak a nőknek mondunk köszönetet, akik nap, mint nap rengeteget tesznek a gazdaságért, a vidéki közösségekért és a háztartásokért is. Emlékeztessen bennünket ez a nap ara, hogy a vidéki nők nélkül, a világ nem úgy működne, ahogyan azt megszokhattuk. Ünnepeljük őket egy játékos kvíz keretein belül!

Október 15-ei tájnyelvi kvíz, a vidéki nők világnapja alkalmából

Fotó: Anatoliy Cherkas

Falusi nők világnapja

2008-ban az ENSZ hivatalossá tette a falusi nők világnapjának ünnepét, ezzel elismerve azt, milyen óriási szerepet töltenek be ezek az asszonyok a mezőgazdasági és vidékfejlesztési életben.

Magyarország az első országok között volt, akik ilyen formában is elismerték a falusi nők munkáját: 2000 óta szentelünk kiemelt figyelmet vidéki asszonyok áldozatos munkájának.

Az ENSZ célja a világnap kijelölésével, hogy tudatosítsa társadalmunkban a nők nélkülözhetetlen szerepét az élelmiszer-termelésben, a közösségi életben, a család és a háztartás fenntartásában.

A világ népességének mintegy egynegyedét a vidéki nők teszik ki, ami már önmagában is jelzésértékkel bír annak kapcsán, mekkora szerepük is van a társadalmunk működtetésében. Ezek az asszonyok nemcsak családanyák, de a gazdaság motorjai is, akik férfi társaikhoz képest, hátrányból indulnak: kevesebb földhöz, támogatáshoz és erőforráshoz jutnak. Pedig a mezőgazdaságban dolgozók jelentős hányadát teszik ki.

De a vidéki asszonyok nemcsak a gazdaságban vagy a háztartásban játszanak fontos szerepet. Ők őrzik és örökítik tovább a helyi hagyományok nagy részét. Továbbadják a tudást különböző népi szokásokról, kertművelésről, az állattartásról vagy épp a befőzés folyamatáról.

Gondoljunk ezen a napon rájuk, és köszönjük meg áldozatos munkájukat!

Fotó: Caftor / Shutterstock

Tájnyelvi kvíz: ki tudod találni mit jelentenek ezek a vidéki kifejezések?

Egy kis játékra invitálunk a vidéki nők világnapja alkalmából! Töltsd ki a kvízt, és kiderül mennyire vagy otthon a vidéki élet és a nyelvjárások színes szókincsében!