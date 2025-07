Mennyit tudsz az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról? Csak a legműveltebbek tudják a válaszokat

Semmelweis Ignác Fülöp, a „higiénia úttörője” és „az anyák megmentője” 1818. július 1-jén született Budán, a Tabánban, ez pedig a tökéletes alkalom arra, hogy izgalmas kulturális kvízünkkel tisztelegjünk az orvostudomány e jeles alakja előtt.

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője Fotó: IMDB-Szupermodern Filmstúdió

Kulturális kvíz Semmelweis Ignác életéről és munkásságáról

Semmelweis Ignác a XIX. század egyik kiemelkedő orvosaként alapvetően formálta a modern orvostudományt. Élete és tevékenysége számos kihívással és meg nem értettséggel volt tele, mégis maradandó hatást gyakorolt a szülészet és a fertőzésmegelőzés területén.

Az ő történetét dolgozza fel a nagysikerű film, a Semmelweis, amely most egy népszerű streaming szolgáltató kínálatában is elérhető, és amely mélyebb betekintést nyújt korának orvosi világába és a tudományos felfedezések útjába. A film egy izgalmas és drámai utazásra viszi a nézőket, miközben érzékletesen mutatja be a tudomány és az emberi kitartás összefonódását.

Július 1-je, Semmelweis születésnapja kiváló alkalom arra, hogy egy izgalmas kulturális kvíz keretében újra megismerjük életét és örökségét.