Bakancslistás téli élmények, amelyekért megéri szeretni a hideget

Sokan szeretik a telet, sokan nem. Egyesek bizonyos kapaszkodókkal vészelik át a hideg időszakot, míg mások bakancslistát írnak, hogy melyek lennének azok az álmok, célok, amelyeket szívesen kipipálnának a hideg, fagyos, de sok esetben gyönyörű időszakban. Ime a legizgalmasabb bakancslistás téli élmények, amelyek feltehetőleg legtöbbünk vágyai között szerepelnek.
A tél sokaknak kényszerpihenő, másoknak viszont pont ilyenkor nyílik ki a világ. Bőven vannak, akiknek ez az időszak nem a bekuckózásról szól, hanem azokról az élményekről, amelyekhez hideg és hó kell, sőt néha egy kis bátorság is. Persze ezek nem feltétlenül apróbb örömök, hanem nagyobb elhatározások, komolyabb kihívások, amelyeket az ember nemcsak úgy egyszerűen kipróbál, hanem még jó sokáig emleget is. Te melyiket vállalnád be, melyik szerepel a bakancslistádon?
Bár elsőre nyilván mindenki arra gondol, hogy egy izgalmas téli bálnaleshez észak felé kell indulni, mondjuk Izland, Norvégia, esetleg Írország felé – ahol persze valóban vannak is ilyen lehetőségek: Izlandon (Húsavík), Norvégiában (Vesterålen) szerveznek, míg Írországban West Corkból elérhető az élmény – azonban ezeken a helyszíneken többnyire nyáron gazdagok az észlelések (púpos bálnák, csukabálnák és kardszárnyú delfinek fordulnak itt elő, utóbbiak a hidegebb időszakban is). Télen – amikor még az északi fény megjelenése is megkoronázhatja az élményt – inkább Norvégiába menjünk, ahol az Andenes mély vizeiben élő ámbráscetek egész évben kínálnak lehetőséget bálnalesre. A fajgazdagságáról híres Azori-szigeteken szintén egész évben elérhető ez az izgalmas progam.
Az északi fény élményéért elsősorban a Skandináv országok felé érdemes indulni, bár ritka esetekben még itthon is előfordul ez a természeti tünemény. Norvégiában (Tromsø, Lofoten), Svédországban (Abisko) és Finnországban (Lappföld) –, illetve Izlandon viszont sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy megcsodálhatjuk. Az ideális időszak többnyire szeptember végétől március végéig tart, amikor hosszúak az éjszakák, és nagyobb az esély a tiszta, sötét égboltra. Az északi fény megjelenéséhez viszont elengedhetetlen a fényszennyezéstől mentes égbolt, a derült idő és egy jó nagy adag szerencse is.
Egy igazán merész kihívás, amit csak a legbevállalósabbak mernek kipróbálni. A szaunával kombinált jeges merülés Európában többnyire Észak-Európában (Finnországban, Skandináviában, vagy a Baltikumban) népszerű, mint tradicionális regenerációs és társas tevékenység, de – aki most nem menne messzebbre, annak – Magyarországon is van lehetőség téli szaunázásra és jeges vizes csobbanásra (például a Balatonban). A módszer lényege a szauna utáni hirtelen, jéghideg vizes sokk (akár jeges tóba vagy hideg zuhany/medence), ami javítja a vérkeringést és energetizál.
Egy igazán mesebeli kaland, amely a gyerekek számára is izgalmas és életre szóló élmény lehet, így ez egy vérbeli családi program, amelyért ismét csak észak felé, Lappföldre (Rovaniemi, Saariselkä), Svédországba, vagy Norvégiába induljunk. A hóborította, érintetlen tájak, a rénszarvasok nyakában csilingelő kolompok, a szaunázás, a hótalpas kirándulások élménye – amelyek kiegészíthetik a rénszarvas-szán túrákat – és különösen az északi fény azonnal gondoskodnak arról, hogy az ember ne utálattal gondoljon a télre.
Az előző prograhoz hasonlóan a husky-farm látogatás is egy igazi gyerekbarát élmény, amelyet a hideg, fagyos Észak-Európa kínál azért, hogy az oda látogatók életre szólóan megszeressék a telet. Az Észak-Finnországban (Lappföldön), Svédországban, Norvégiában és Észtországban népszerű program alapja a mókás, vastag bundájú kutyák – amelyeket szánhúzásra tenyésztenek – meglátogatása, amelyre egyetlen gyerek sem mondana nemet. A programot kiegészíthetjük husky-szánozással, amely – különösen, ha elcspjük az északi fényt is – a hóborította tájon örök érvényű élmény marad.
