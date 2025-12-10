Ide jártak dédanyáink fürdőzni – Békebeli fürdővárosok Közép-Európában

A Monarchia fénykorában, de még a XX. század első néhány évtizedében is létezett egy sajátos térkép, melyet nem szigorúan meghúzott politikai határok, hanem forrón gőzölgő gyógyforrások, elegáns sétányok, gazdagon faragott, filigrán díszítésű fürdőházak, és gyógyulást ígérő nyugalom rajzoltak meg. A korszak arisztokratái, felkapott művészei és nagyvárosi polgárai úgy ismerték ezeket az elegáns, békebeli fürdővárosokat, mint második otthonukat.

A békebeli fürdőváros, a csehországi Karlovy Vary, ma is rengeteg turistát csábít / Fotó: trabantos / Shutterstock

Ahol a gyógyvíz társasági életet teremtett: a békebeli fürdővárosok aranykora

A boldog békeidőkben pezsgő társasági élet, kultúra és divat adott itt randevút egymásnak, mivel e békebeli fürdővárosok a nagyvilági elegancia, a gyógyászat, illetve a balneológia modernizációjának elegyét kínálták.

Ezek a városok jó részt még ma is őrzik a századforduló kifinomult atmoszféráját, a régi szállók, villák, fürdőházak, kaszinók, ivócsarnokok, parkok és promenádok még mindig a múlt finoman megkopott, de ragyogó díszleteit őrzik.

Abbázia 1900-ban, amikor a Monarchia kedvelt tengerparti üdülővárosává lett / Fotó: wikipedia

Nem véletlen, hogy 2021-ben Európa nagy fürdővárosai közül 11 helyszín az UNESCO világörökségi listájára is felkerült, közülük hármat mi is bemutatunk. E városok ugyanis amellett, hogy jelentős gyógyfürdő-kultúrával rendelkeznek, kulturális és építészeti szempontból is kiemelkedőek.

Herkulesfürdő (ma Románia, Băile Herculane)

A Cserna-völgyben található fürdőváros gyógyvizét már a rómaiak is használták, innen ered elnevezése is, hiszen úgy tartották, hogy Herkules a termálforrások patrónusa. A fürdő ezt követően évszázadokra feledésbe merült, csak 1734-ben fedezte fel a köszvényben szenvedő Johann Andreas Hamilton osztrák altábornagy a víz jótékony hatását. Ekkor épült az első katonai gyógyfürdő.

Herkulesfürdő pusztuló bája még nyomokban felfedi az egykori eleganciát / Fotó: wikipedia

1854-ben Tatarczy Károly nagyvállalkozó felépítette Herkulesfürdő első balneológiai létesítményét azzal a céllal, hogy a fürdővárost – Karlsbadhoz és Badenhez hasonlóan – felvirágoztassa. Az 1970-es években a régi üdülővárostól távolabb felépült a modern fürdőváros, az egykori, békebeli Herkulesfürdő elegáns épületei pedig lassan az enyészeté lesznek.