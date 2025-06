Vakáció a filmvásznon – 6 film, amitől nyaralós hangulatba kerülünk

Most, hogy a naptári tavasz utolsó napjait éljük és lassan az iskolaév is lezárul, óhatatlanul a nyár felé kalandoznak a gondolataink. Az időjárás úgy néz ki, még enyhe lemaradásban van, így most olyan filmeket válogattunk össze, amik megidézhetik a gondtalan nyári időszakot és a várva várt vakációt.

Az alábbi filmek garantáltan elhozzák a nyarat számunkra

Kicsengettek, indul a vakáció: Grease

A Grease egy megkerülhetetlen örök klasszikus. A fülbemászó, mai napig töretlen népszerűségnek örvendő dalok és a közkedvelt szereplők miatt ez a film még közel fél évszázaddal ezelőtti megjelenése ellenére is élénken él a köztudatban. A történet kiindulópontja egy kósza nyári flörtnek induló, majd a film végére beteljesedő szerelmi szál Sandy (Olivia Newton-John) és Danny (John Travolta) között. A történet olyan témákat jár körbe, ami örökérvényű minden középiskolás életében. Szívügyek, pályaválasztás, önmagunk keresése. A nagy fináléban pedig a vizsgák után utoljára kicsengetnek a Rydell gimiből és kezdetét veheti a nyári tervek szövögetése és a vakáció. Tökéletes film, ha kicsit elmerülnénk a nosztalgiában és felidéznénk, milyen felszabadító érzés volt az utolsó tanítási napon elhagyni az iskola épületét.

Sandy (Olivia Newton-John) és Danny (John Travolta) egymásra találnak a nyári vakáció alatt

Indul az esküvőszezon, némi csavarral: Palm Springs

Az első képkockák alapján ez a film egy sokadik nyári esküvős vígjátéknak tűnhet. Azonban nem kell sokat várnunk, hogy bonyolódjon a történet és az események magukkal rántsanak. A két főhős, Nyles (Andy Samberg) és Sarah (Cristin Milioti) egy időhurokba kerülve újra és újra megélik ugyanazt az egy napot, ez pedig lehetőségek végtelen tárházát nyitja meg előttük. A következmények nélküli lét beágyazva Palm Springs perzselő sivatagi környezetébe, ahol főhőseink vakítóan kék medencék mellett italokat szürcsölgetnek, megidézi előttünk a felhőtlen nyári napokat, de a csavaros történet garantálja, hogy lerágjuk a tíz körmünket.

Az időhurokba keveredett főhőseink, Nyles (Andy Samberg) és Sarah (Cristin Milioti)

Egy kis borzongás a horror szerelmeseinek: Fehér éjszakák

A Fehér éjszakák megdöbbentő koktélt alkot a látványvilág és a történet szempontjából. Egy baráti társaság nyári kiruccanásra indul a Midsummer fesztiválra Svédországba, azonban olyan dolgoknak válnak szemtanúivá, amikre legvadabb álmaikban sem gondolnának. Igazi sokkhatás a teljesen kifehérített kép, az élénk színek és a végtelen virágtenger, miközben a szereplők akarva akaratlanul pogány rituálék résztvevőivé válnak és véresebbnél véresebb eseményekkel találják szemben magukat.