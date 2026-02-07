„Hálás vagyok az életemért” – Két évvel halálos diagnózisa után mesélt sötét időszakáról Gal Gadot

Gal Gadot szerint az élet yin és yang - ennek saját bőrén tapasztalta meg a példáját. A hollywoodi sztár terhessége két évvel ezelőtt életveszélyes fordulatot vett.

Gal Gadot kitárulkozott élete legrosszabb időszakáról. / Fotó: Nothfoto

Mi történt Gal Gadottal?

A színésznő az Instagramon emlékezett vissza arra az időszakra, amikor lánya, Ori születése előtt élete egyik legsötétebb időszakán ment keresztül: több vérrögöt is találtak az agyában.

Gadot a terhessége végén járt, amikor az orvosok felfedezték a problémát, és akkor elmondása szerint, az egész világa összeomlott. Rémisztő és fájdalmas időszak volt a számára, amikor folyamatosan figyelnie kellett magára, hogy életben maradjon.

A megosztott fotók mindössze két héttel a diagnózis előtt készültek. A sötét korszak azonban végül varázslatosan zárult: lánya, Ori ma már majdnem két éves, és teljesen egészséges.

A színésznő kifejezte, mennyire hálás az életéért, és azért, hogy a mindennapjait szerettei körében töltheti.

Még amikor sötétnek is érzed, ne feledd: mindig van egy fénypont, ami arra vár, hogy rátalálj

- írta a színésznő bejegyzésében amelyt ide kattinva lehet megtekinteni.