Gólyahír! Titokban apa lett sokak kedvenc lemezlovasa

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 09:50
58 évesen lett négygyermekes édesapa. A lemezlovas, David Guetta a közösségi oldalán osztotta meg a hírt.
A közösségi oldalán jelentette be David Guetta, hogy negyedszer is édesapa lett. Az 58 éves, francia származású lemezlovas a közösségi oldalán lepte meg a rajongókat azzal a bejelentéssel, hogy megszületett a barátnőjével, Jessica Ledonnal második közös gyermeke, akinek az érkezését egészen addig titokban tartották.

David Guetta, Jessica Ledon AFP (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
Megszületett a lemezlovas, David Guetta és barátnője második közös gyermeke / Fotó: AFP

Negyedszer is édesapa lett David Guetta

Üdv a világban, Skyler. A legszebb titkunk, amit valaha is megőriztünk

- írta az Instagramján a DJ, néhány fotó kíséretében. 

A lemezlovasnak egyébként a volt feleségétől, Cathytől született a fia, a 22 éves Tim Elvis, valamint a lánya, a 18 éves Angie. Mostani párjával még egy közös fiuk van, Cyan, aki 2024-ben jött a világra - írja a Daily Mail.

 

