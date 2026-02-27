Gólyahír! Titokban apa lett sokak kedvenc lemezlovasa

A közösségi oldalán jelentette be David Guetta, hogy negyedszer is édesapa lett. Az 58 éves, francia származású lemezlovas a közösségi oldalán lepte meg a rajongókat azzal a bejelentéssel, hogy megszületett a barátnőjével, Jessica Ledonnal második közös gyermeke, akinek az érkezését egészen addig titokban tartották.

Megszületett a lemezlovas, David Guetta és barátnője második közös gyermeke / Fotó: AFP

Negyedszer is édesapa lett David Guetta

Üdv a világban, Skyler. A legszebb titkunk, amit valaha is megőriztünk

- írta az Instagramján a DJ, néhány fotó kíséretében.

A lemezlovasnak egyébként a volt feleségétől, Cathytől született a fia, a 22 éves Tim Elvis, valamint a lánya, a 18 éves Angie. Mostani párjával még egy közös fiuk van, Cyan, aki 2024-ben jött a világra - írja a Daily Mail.