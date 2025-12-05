Fekete gyász borult a családra, fiatalon elhunyt a népszerű rockzenész

Édesapja fájó szívvel közölte: a rockzenész Justin Baren 40 éves korában elhunyt. Justin, aki a chicagói The Redwalls alapító tagja, november 28-án hunyt el, családja közlése szerint békésen távozott.

A rockzenészt rajongói is gyászolják

Fájdalmas a búcsú az elhunyt rockzenésztől

A The Redwalls sikere volt, hogy Oasis előtt is játszott 2005-ben az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

A zenekar megrendítő közleményt adott ki basszusgitáros halálhíre kapcsán:

Nehéz szívvel osztjuk meg barátunk, testvérünk és zenésztársunk, Justin Baren halálhírét. Justin a The Redwalls nélkülözhetetlen tagja volt. Energiája és nyers zeneisége formálta azt, akik voltunk – nemcsak zenekarként, hanem fiatalok csoportjaként, akik valami jelentős dolgot próbáltak létrehozni együtt.

Justin halálának okát egyelőre nem tudni. Temetését december 9-én, 12 órakor tartják a chicagói temetőben - írja a Mirror.