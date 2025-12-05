Most jött a lesújtó bejelentés: meghalt Carlo Escobar, azaz Ökrös Károly

51 éves korában meghalt Carlo Escobar, azaz Ökrös Károly. A püspökladányi rapper néhány hónappal ezelőtt arról írt, hogy évek óta súlyos betegséggel küzd, és mivel akkor úgy érezte, nincs vesztenivalója, utolsó reményként egy alternatív gyógymódot is kipróbált.

Súlyos betegség után elhunyt Carlo Escobar

Búcsúznak szerettei Carlo Escobartól

Egy igazi harcos voltál, egy példaértékű családapa, egy jó barát, aki sok embernek erőt adott! ​Számomra felfoghatatlan, hogy te is itt hagytál bennünket! Nagyon hiányozni fognak a hosszú beszélgetések, a közös alkotások. Sokat tanultam tőled! ​Nyugodj békében, Esco! ​Őszinte részvétem a családnak!

- búcsúzott Facebook-oldalán Wanted Razo rapper.

