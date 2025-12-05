Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most jött a lesújtó bejelentés: meghalt Carlo Escobar, azaz Ökrös Károly

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 09:33 / FRISSÍTÉS: 2025. december 05. 09:34
gyászCarlo Escobar
A zenész korábban tudatta rajongóival, hogy betegséggel küzd. Carlo Escobar 51 évesen hunyt el.
51 éves korában meghalt Carlo Escobar, azaz Ökrös Károly. A püspökladányi rapper néhány hónappal ezelőtt arról írt, hogy évek óta súlyos betegséggel küzd, és mivel akkor úgy érezte, nincs vesztenivalója, utolsó reményként egy alternatív gyógymódot is kipróbált.

Fotó: Freepik

Búcsúznak szerettei Carlo Escobartól

Egy igazi harcos voltál, egy példaértékű családapa, egy jó barát, aki sok embernek erőt adott! ​Számomra felfoghatatlan, hogy te is itt hagytál bennünket! Nagyon hiányozni fognak a hosszú beszélgetések, a közös alkotások. Sokat tanultam tőled! ​Nyugodj békében, Esco! ​Őszinte részvétem a családnak!

- búcsúzott Facebook-oldalán Wanted Razo rapper.

Arról itt írtunk, hogy Kálloy Molnár Péter életét pontosan milyen ráktípus követelte.

