Mit szól ehhez Jennifer Aniston? Volt férje és új felesége gyermeket vár

Jennifer Aniston
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 12:09
Justin Therouxbaba
Jennifer Aniston hiába próbálkozott, neki nem jött össze. Volt férje, Justin Theroux új feleségével vár gyermeket.

Justin Theroux az apaságra készül. Az 54 éves színész és 31 éves felesége, Nicole Brydon Bloom első közös gyermeküket várják – erősítette meg a People magazin.

Justin Theroux és felesége babát vár - mit szól ehhez Jennifer Aniston?
Justin Theroux és felesége babát vár - mit szól ehhez Jennifer Aniston? - Fotó: NurPhoto via AFP

A várandósság híre hónapokkal azután érkezett, hogy a pár márciusban teljes titokban egy meghitt szertartáson összekötötte az életét, csak a közeli barátok és a családtagok vettek részt az esküvőn.

A pár még nem kommentálta nyilvánosan a terhességet, de egy bennfentes megerősítette az örömteli hírt. Theroux most először ölti magára az apa szerepét. A baba várható születési dátumáról, illetve arról, hogy a pár fiút vagy lányt vár-e, további részleteket nem osztottak meg.

A Daily Mail megkereste Theroux és Bloom képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben, de eddig nem kaptak választ.  

A hét elején a pár részt vett az Amazon Prime Video Fallout második évadának premierjén. Bloom itt mutatta meg először növekvő pocakját.

Justin Theroux és Jennifer Aniston 2017-ben váltak el, miután két évvel korábban titokban összeházasodtak egy sztárokkal teli esküvőn, amelyet Aniston 21 millió dolláros Bel Air-i kastélyában tartottak.

A ceremóniát az esti műsorvezető és az SNL egykori szereplője, Jimmy Fallon celebrálta, és olyan hírességek vettek részt rajta, mint Ellen DeGeneres és Aniston Jóbarátok című sorozatának sztárjai.

A pár 2018 februárjáig várt a válás nyilvános bejelentésével.

 

