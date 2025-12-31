Most jött a szívet szaggató hír: meghalt a Nagymenők legendás sztárja

71 éves korában elhunyt Isiah Whitlock Jr, a színész olyan ikonikus alkotásokkal vált ismertté, mint a Drót (The Wire), a Nagymenők (Goodfellas), vagy Az alelnök (Veep) című sorozat.

Halálhírét menedzsere erősítette meg.

Mély szomorúsággal osztom meg szeretett barátom és ügyfelem, Isiah Whitlock Jr halálhírét

– írta Brian Liebman az Instagramon.

Ha ismerted őt – szeretted is. Zseniális színész volt, és még annál is jobb ember. Emléke áldás legyen örökre. Megszakadt a szívünk. Nagyon, nagyon fog hiányozni

– tette hozzá Liebman.

Whitlock régóta együtt dolgozott Spike Lee rendezővel is, aki szintén megható üzenettel búcsúzott.

Ma tudtam meg szeretett testvérem, ISIAH WHITLOCK halálhírét. ISTEN ÁLDJON

– írta Lee egy olyan fotó kíséretében, amelyen kézfogás közben láthatóak.

Az eddigi sajtóinformációk szerint Whitlock New Yorkban hunyt el, egy rövid lefolyású betegség után – írja a BBC.