Most jött a szívet szaggató hír: meghalt a Nagymenők legendás sztárja

71 éves korában elhunyt Isiah Whitlock Jr, a színész olyan ikonikus alkotásokkal vált ismertté, mint a Drót (The Wire), a Nagymenők (Goodfellas), vagy Az alelnök (Veep) című sorozat.
Halálhírét menedzsere erősítette meg.
Mély szomorúsággal osztom meg szeretett barátom és ügyfelem, Isiah Whitlock Jr halálhírét
– írta Brian Liebman az Instagramon.
Ha ismerted őt – szeretted is. Zseniális színész volt, és még annál is jobb ember. Emléke áldás legyen örökre. Megszakadt a szívünk. Nagyon, nagyon fog hiányozni
– tette hozzá Liebman.
Whitlock régóta együtt dolgozott Spike Lee rendezővel is, aki szintén megható üzenettel búcsúzott.
Ma tudtam meg szeretett testvérem, ISIAH WHITLOCK halálhírét. ISTEN ÁLDJON
– írta Lee egy olyan fotó kíséretében, amelyen kézfogás közben láthatóak.
Az eddigi sajtóinformációk szerint Whitlock New Yorkban hunyt el, egy rövid lefolyású betegség után – írja a BBC.
