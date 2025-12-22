Gyászol a hollywoodi csillag! Elhunyt Chuck Norris exfelesége

Chuck Norris első felesége, Dianne Holechek 84 éves volt. A Walker, a texasi kopó színészének a középiskolai szerelme békésen hunyt el texasi otthonában, miután évekig küzdött a demenciával.

Chuck Norris gyászolja első feleségét

Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Chuck Norris gyászol, elhunyt középiskolai szerelme

A színésszel közös fiuk, Mike Norris közölte a tragikus hírt a TMZ hírportállal.

Hálásak vagyunk, hogy már nem szenved. Ő volt a legjobb, a legnagyszerűbb anya

- idézi szavait a Post.

Hozzátette, szerencsések voltak, hogy ő volt nekik.

A 85 éves Chuck Norris elárulta, hogy mélységesen elszomorította volt felesége halálhíre.

30 év házasság után sikerült megtalálnunk a módját, hogy közeli barátok maradjunk, és azok az évek barátságban a világot jelentették számomra

- írta a közösségi médiában.

Bejegyzésében hihetetlennek nevezte volt feleségét, aki kedves és intelligens volt, és persze soha nem fogja elfelejteni. Szerető anyának nevezte és hozzátette, hogy örökké becsben fogja őrizni az együtt felépített emlékeiket.

Dianne az 1950-es évek végén ismerkedett meg Norrisszal, amikor mindketten a kaliforniai Torrance-i North High School diákjai voltak. 1958-ban házasodtak össze. Két közös gyermekük született, Mike és Eric Norris. Azért romlott meg kapcsolatuk, mert Chuck Norrisról kiderült, hogy mással is viszonyt folytatott. 1988-ban különváltak, egy évre rá véglegesítették a válásukat. 1998-ban Chuck Norris feleségül vette Gena O'Kelley modellt. A pár azóta is egy ütt van és 2001-ben életet adtak ikreiknek.

Két fia és hét unokája gyászolja Diannet.