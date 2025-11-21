Meghalt John Travolta fia - Spencer mindössze 33 éves volt

Elhunyt Spencer Lofranco, aki John Travolta fiát alakította a Gotti című filmben. A színész halálát testvére jelentette be az Instagramon.

Tragikus hír rázta meg a filmvilágot: 33 éves korában elhunyt Spencer Lofranco, aki John Travolta fiát alakította a Gotti című maffiafilmben. A fiatal színész halálhírét testvére, Santino jelentette be egy megható posztban az Instagramon.

A legendának, a testvéremnek. Olyan életet éltél, amiről sokan csak álmodhatnak. Megváltoztattad az emberek életét, és most Istennél vagy. Mindig szeretni és hiányolni foglak, Bear. Nyugodj békében. 1992. október 18. – 2025. november 18.

A halál oka egyelőre nem ismert, a brit columbiai hatóságok vizsgálják az esetet.

Lofranco legismertebb szerepe a 2014-es Jamesy Boy című drámában volt, ahol James Burns karakterét alakította, egy tizenévest, akit fegyver- és drogeladás miatt börtönbe zártak. Ezt követték további bűnügyi drámák, a Rendíthetetlen Angelina Jolie oldalán, majd a Dixieland 2014–2015-ben. 2016-ban a King Cobra című életrajzi filmben Molly Ringwalddal és Christian Slaterrel szerepelt, majd 2018-ban játszotta John Travolta fiát a Gotti-ban.

Az utóbbi években Lofranco inkább a nyilvánosságtól távol maradt, bár hivatalosan nem jelentette be, hogy visszavonul a színészettől.

2013-ban kisebb bűncselekmény miatt elítélték, miután egy kerékpárost, Camille Banhamot elütött SUV-jával, majd nem állt meg segíteni. A nő combcsonttörést és több egyéb sérülést szenvedett, hónapokig kerekesszékbe kényszerült. Az ügy után Lofranco ügyvédje hangsúlyozta:

Ez baleset volt, a problémát az okozta, hogy nem hagyta hátra az azonosítóját a helyszínen, de nem ő okozta közvetlenül a sérüléseket.

Az eset után Spencer visszavonult a nyilvános szereplésektől, és inkább a művészet felé fordult, saját alkotásait „Fire” álnéven árulta. - írta a Mirror cikkében.