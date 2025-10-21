SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító hírt osztott meg a Dancing with the Stars sztárja: feleségével kegyetlen időszakon mentek keresztül

vetélés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 20:30
Dancing with the starszsűri
A rajongók könnyek között írták meg támogató hozzászólásaikat.
Bors
A szerző cikkei

A Dancing with the Stars zsűritagja, Derek Hough és felesége, Hayley Erbert Hough ezen a héten igazán érzelemdús és szívszorító videókat osztottak meg követőikkel.

Dancing with the Stars zsűritagja kegyetlen időszakon ment keresztül feleségével
 Dancing with the Stars zsűritagja kegyetlen időszakon ment keresztül feleségével  Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Pár nappal ezelőtt egy olyan videót tettek közzé, amely boldogan indult, egy pozitív terhességi teszt eredményével, ám hamar szomorú fordulatot vett. A videóban könnyek között mesélték el, hogyan veszítették el kisbabájukat, még azelőtt, hogy jelenlegi szivárványbabájukkal teherbe estek volna.

A pár már egy ideje bejelentette, hogy újra gyermeket várnak, és Hayley pocakja is szépen gömbölyödik. Épp ezért sokak számára meglepő és aggodalommal teli volt a korábbi, vetélésről szóló felvétel.

A Dancing With The Stars zsűrije apuka lesz

Tegnap azonban újabb videót osztottak meg, ezúttal már mosolyogva, és Hayley pocakja is jól látható volt. A videó ugyanolyan mély érzelmeket váltott ki, mint az előző. Derek és Hayley ezzel szerették volna megköszönni azt a rengeteg támogatást és gyönyörű üzenetet, amelyet kaptak.

Szívünk mélyéből szeretnénk hatalmas köszönetet mondani a gyönyörű üzenetekért, és azért, hogy megosztottátok velünk a saját történeteiteket. Amikor úgy döntöttünk, hogy megosztjuk utunknak ezt a részét, azért tettük, mert mások tapasztalatainak hallása a saját szívfájdalmunk során valóban segített abban, hogy kevésbé érezzük magunkat egyedül. … Bárhol is jársz az utadon, a remény egy erőteljes társ. Soha nem vagy egyedül, és fényesebb napok várnak rád.

Hayley hozzátette, hogy október a Terhességi és Csecsemővesztés Tudatosságának Hónapja, így most különösen fontosnak érezték, hogy nyíltan beszéljenek erről az időszakról remélve, hogy történetük másoknak is segíthet a nehézségek idején.

A házaspár most tele van izgatottsággal és boldog várakozással, gyermekük érkezése már nincs messze. A kismama pocakja napról napra növekszik, és Derek Instagram-leírása is mindent elmond:

Hamarosan apuka leszek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu