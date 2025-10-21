Szívszorító hírt osztott meg a Dancing with the Stars sztárja: feleségével kegyetlen időszakon mentek keresztül

A Dancing with the Stars zsűritagja, Derek Hough és felesége, Hayley Erbert Hough ezen a héten igazán érzelemdús és szívszorító videókat osztottak meg követőikkel.

Dancing with the Stars zsűritagja kegyetlen időszakon ment keresztül feleségével Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Pár nappal ezelőtt egy olyan videót tettek közzé, amely boldogan indult, egy pozitív terhességi teszt eredményével, ám hamar szomorú fordulatot vett. A videóban könnyek között mesélték el, hogyan veszítették el kisbabájukat, még azelőtt, hogy jelenlegi szivárványbabájukkal teherbe estek volna.

A pár már egy ideje bejelentette, hogy újra gyermeket várnak, és Hayley pocakja is szépen gömbölyödik. Épp ezért sokak számára meglepő és aggodalommal teli volt a korábbi, vetélésről szóló felvétel.

A Dancing With The Stars zsűrije apuka lesz

Tegnap azonban újabb videót osztottak meg, ezúttal már mosolyogva, és Hayley pocakja is jól látható volt. A videó ugyanolyan mély érzelmeket váltott ki, mint az előző. Derek és Hayley ezzel szerették volna megköszönni azt a rengeteg támogatást és gyönyörű üzenetet, amelyet kaptak.

Szívünk mélyéből szeretnénk hatalmas köszönetet mondani a gyönyörű üzenetekért, és azért, hogy megosztottátok velünk a saját történeteiteket. Amikor úgy döntöttünk, hogy megosztjuk utunknak ezt a részét, azért tettük, mert mások tapasztalatainak hallása a saját szívfájdalmunk során valóban segített abban, hogy kevésbé érezzük magunkat egyedül. … Bárhol is jársz az utadon, a remény egy erőteljes társ. Soha nem vagy egyedül, és fényesebb napok várnak rád.

Hayley hozzátette, hogy október a Terhességi és Csecsemővesztés Tudatosságának Hónapja, így most különösen fontosnak érezték, hogy nyíltan beszéljenek erről az időszakról remélve, hogy történetük másoknak is segíthet a nehézségek idején.

A házaspár most tele van izgatottsággal és boldog várakozással, gyermekük érkezése már nincs messze. A kismama pocakja napról napra növekszik, és Derek Instagram-leírása is mindent elmond: