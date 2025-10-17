Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lionel Richie lánya második gyermekét várja

lionel richie
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 13:11
Sofia RichieElliot Graingególyahírbabavárás
A 74 éves zenei legenda legkisebb gyermeke, Sofia Richie Grainge, második babáját várja. Lionel Richie így négyszeres nagypapa lesz.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Lionel Richie családjában újabb gólyahírt jelentettek be! A legendás zenész legkisebb lánya, Sofia Richie Grainge második gyermekét várja férjével, Elliot Grainge-gel. A modell és üzletasszony egy stílusos Instagram bejegyzéssel jelentette be a babavárást, amelyben egyúttal új ruhamárkáját is bemutatta.

Lionel Richie-nek három gyermeke van: Nicole, Miles Brockman és Sofia
Lionel Richie-nek három gyermeke van: Nicole, Miles Brockman és Sofia
Fotó: ENT24/MEGA /  Northfoto

Lionel Richie lánya második babáját várja

Lionel Richie lánya, Sofia Richie Grainge október 16-án, egy Instagram posztban közölte, hogy második gyermekével várandós. A képen már jól látható gömbölyödő pocakja. A bejegyzésben pedig sejtelmes, de egyértelmű utalást tett:

Azon vagyok, hogy bemutassam ezeket a kicsiket👶🏼 + @srgatelier

A bejelentés időzítése pedig nem volt véletlen. Ugyanis Sofia Richie a babavárással egy időben mutatta be új női divatmárkáját, az SRG Atelier-t is. A poszt rövid időn belül több mint félmillió kedvelést kapott, és a kommentelők között számos híresség is gratulált a második gyermek érkezéséhez.

Sofia Richie és Elliot Grainge kapcsolata

Sofia Richie és Elliot Grainge 2023 áprilisában házasodtak össze egy exkluzív franciaországi ceremónián. A pár első közös gyermeke, Eloise, 2024 májusában született, a nyilvánosságot tudatosan távol tartották a várandósság időszakában. Egy korábbi interjúban Lionel Richie lánya el is mondta, hogy a magánéletük védelme mindkettejük számára kiemelten fontos:

Ez egy olyan időszak volt, amit csak magunknak akartunk megtartani. Szerettük volna megélni minden pillanatát a saját tempónkban.

Sofia Richie ezt komolyan is gondolja, olyannyira, hogy jelenlegi várandósságról sem közölt további részleteket.

Lionel Richie mindig is büszke volt a legkisebb lányára, Sofia Richie-re
Lionel Richie mindig is büszke volt a legkisebb lányára, Sofia Richie-re
Fotó: River / MEGA /  Northfoto

Lionel Richie nagypapa szerepben

Sofia Richie Lionel Richie legfiatalabb gyermeke, aki Diane Alexander-től született. A 74 éves zenei legenda mindig is szoros kapcsolatot ápolt gyermekeivel, és gyakran beszélt arról, milyen büszke legkisebb lányára, aki már fiatalon megtalálta saját útját a divat és az üzlet világában. Korábbi interjúkban Lionel Richie többször is hangsúlyozta, mennyire fontos számára a család. Sofia Richie első gyermeke,  Eloise születésekor a zenész meghatottan nyilatkozott, és 'élete egyik legszebb pillanatának' nevezte az unokája érkezését. Bár a második unoka kapcsán még nem tett hivatalos nyilatkozatot, ismerősei szerint nagy izgalommal várja a család új tagját. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu