Lionel Richie lánya második gyermekét várja

Lionel Richie családjában újabb gólyahírt jelentettek be! A legendás zenész legkisebb lánya, Sofia Richie Grainge második gyermekét várja férjével, Elliot Grainge-gel. A modell és üzletasszony egy stílusos Instagram bejegyzéssel jelentette be a babavárást, amelyben egyúttal új ruhamárkáját is bemutatta.

Lionel Richie-nek három gyermeke van: Nicole, Miles Brockman és Sofia

Fotó: ENT24/MEGA / Northfoto

Lionel Richie lánya második babáját várja

Lionel Richie lánya, Sofia Richie Grainge október 16-án, egy Instagram posztban közölte, hogy második gyermekével várandós. A képen már jól látható gömbölyödő pocakja. A bejegyzésben pedig sejtelmes, de egyértelmű utalást tett:

Azon vagyok, hogy bemutassam ezeket a kicsiket👶🏼 + @srgatelier

A bejelentés időzítése pedig nem volt véletlen. Ugyanis Sofia Richie a babavárással egy időben mutatta be új női divatmárkáját, az SRG Atelier-t is. A poszt rövid időn belül több mint félmillió kedvelést kapott, és a kommentelők között számos híresség is gratulált a második gyermek érkezéséhez.

Sofia Richie és Elliot Grainge kapcsolata

Sofia Richie és Elliot Grainge 2023 áprilisában házasodtak össze egy exkluzív franciaországi ceremónián. A pár első közös gyermeke, Eloise, 2024 májusában született, a nyilvánosságot tudatosan távol tartották a várandósság időszakában. Egy korábbi interjúban Lionel Richie lánya el is mondta, hogy a magánéletük védelme mindkettejük számára kiemelten fontos:

Ez egy olyan időszak volt, amit csak magunknak akartunk megtartani. Szerettük volna megélni minden pillanatát a saját tempónkban.

Sofia Richie ezt komolyan is gondolja, olyannyira, hogy jelenlegi várandósságról sem közölt további részleteket.

Lionel Richie mindig is büszke volt a legkisebb lányára, Sofia Richie-re

Fotó: River / MEGA / Northfoto

Lionel Richie nagypapa szerepben

Sofia Richie Lionel Richie legfiatalabb gyermeke, aki Diane Alexander-től született. A 74 éves zenei legenda mindig is szoros kapcsolatot ápolt gyermekeivel, és gyakran beszélt arról, milyen büszke legkisebb lányára, aki már fiatalon megtalálta saját útját a divat és az üzlet világában. Korábbi interjúkban Lionel Richie többször is hangsúlyozta, mennyire fontos számára a család. Sofia Richie első gyermeke, Eloise születésekor a zenész meghatottan nyilatkozott, és 'élete egyik legszebb pillanatának' nevezte az unokája érkezését. Bár a második unoka kapcsán még nem tett hivatalos nyilatkozatot, ismerősei szerint nagy izgalommal várja a család új tagját.