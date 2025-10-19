Mégsem baleset volt a Mango milliárdos alapítójának a halála? Már a fia után nyomoznak a hatóságok

A Mango alapítója és híres divatóriás, Isak Andic, 2024 decemberében vesztette életét egy spanyolországi túra során. A rendőrség most a legidősebb fia, Jonathan Andic után nyomoz.

Saját fia lenne a divatóriás, Isak Andic gyilkosa? Fotó: ChatGPT

Apa és fia a Montserrat-hegységben túráztak, amikor a tragédia bekövetkezett. Toni Ruiz, a Mango vezérigazgatója így nyilatkozott:

Mély sajnálattal jelentjük be Isak Andic, a Mango alapítójának váratlan halálát egy szombaton történt balesetben. Isak mindannyiunk számára példakép volt. Életét a Mangónak szentelte, kitörölhetetlen nyomot hagyva stratégiai víziójának, inspiráló vezetői képességeinek és az általa bevezetett értékek iránti rendíthetetlen elkötelezettségének köszönhetően. Öröksége egy sikerrel teli üzleti projekt eredményeit tükrözi, valamint emberi tulajdonságait, közelségét, és azt a gondoskodást és szeretetet, amelyet mindig is tanúsított a szervezet iránt.

A The Times szerint Andic a legidősebb fiával, Jonathannal túrázott, amikor több mint 97 méter mélységbe zuhant egy híres túraútvonalon. Jonathan elmondása szerint néhány méterrel apja előtt haladt, amikor kőgörgetés hangját hallotta. Hátranézett, de apja már nem volt sehol.

A divatóriás halála nem baleset?

A történtek kezdetben tragikus balesetnek tűntek, de a spanyol El Periódico arról számolt be, hogy bírósági felülvizsgálat indult, miután Jonathan vallomásaiban ellentmondásokra bukkantak.

Az El País információi szerint az ügyet most emberölés gyanújával vizsgálják, míg a The Times arról számolt be, hogy Jonathan Andic gyanúsítottként szerepel az ügyben - írja a UniLad.

Ennek ellenére a rendőrség egyik forrása azt közölte az El País-szal, hogy "a fő hipotézis továbbra is az, hogy baleset történt, mivel eddig nem találtak ennek ellentmondó bizonyítékot".

A Mossos d'Esquadra szóvivője megerősítette:

A nyomozás bírósági felülvizsgálat alatt áll, és az eljárás a titoktartás szabályai szerint zajlik.

Az Andic család képviselője egy rövid közleményben reagált:

Az Andic család nem kommentálta, és nem is fogja kommentálni Isak Andic halálát. Tiszteletüket kívánják kifejezni a folyamatban lévő eljárás iránt, és továbbra is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. A család bízik abban, hogy az eljárás hamarosan lezárul, és Jonathan Andic ártatlansága bebizonyosodik.