Itt a brutális igazság: kitálalt expárja a műsorvezetőről

Eddig sem a hűség mintaképének tartották a valóságshow-sztárból lett műsorvezetőt, ám azt nem tette zsebre, amit a volt barátnője mesélt róla az újságoknak.

Fotó: Pixabay

Pete Wicks volt barátnője, Kayla Wild a The Sun-nak adott exkluzív interjújában lerántotta a leplet a műsorvezetőről. Elmesélte, mennyire nárcisztikus is a férfi és hogy borzalmas volt vele a szex.

A pár már azelőtt randizni kezdett, hogy ismertek lettek volna. „Még mindig olyan, mint akkor, amikor az anyja lakásában lakott egy aprócska szobában Essexben. Számára a randizás a mai napig abból áll, hogy elvisz a McDonald’s parkolójába és vesz egy turmixot. Vagy kirándulni kellett menni, amit mondjuk élveztem. Csak később jöttem rá, hogy azért volt, hogy ne lásson meg minket együtt senki. Eljárt a barátaival szórakozni, de engem egyszer sem hívott el. Azt mondta, titokban akarja tartani, mert ő annyira zárkózott alkat, hogy szeretné magának megtartani, ami közöttünk van. Én ettől úgy éreztem, mintha selejt lennék, hogy nem vagyok elég jó neki, hogy bemutasson a barátainak, felvállaljon engem ország-világ előtt. Egyetlen nőnek sem lenne szabad elfogadni, hogy így érezze magát egy férfi miatt. De fiatal voltam…” - kezdte történetét a most 37 éves Kayla.

Aztán Pete végre elvitte egy forgalmas kocsmába. Kayla azt hitte, végre itt az áttörés a kapcsolatukban. Valóban az volt, csak nem olyan értelemben, ahogy várta. Pete ugyanis fapofával annyit mondott neki: „megcsaltalak”.

A műsorvezetőt most egy hét leforgása alatt két különböző nővel látták Londonban meghitten csókolózni. Kayla nem döbbent meg, hogy több vasat is tart egyszerre a tűzben.

„Soha nem lepődtem meg azon, ahogyan ennyi nővel bánt – mert pontosan tudom, milyen. Egy évig húzott, aztán elvitt a legnyilvánosabb helyre, amire csak gondolni tudott, hogy elmondja, megcsalt, abban a reményben, hogy nem csinálok majd jelenetet. Teljesen összetörtem. Egy igazi lúzer, és én megúsztam, sajnálom a következő nőt, aki vele van. Ha ma látnám, azt mondanám neki, hogy változtasson a szokásain, különben soha nem talál majd egy nőt, akivel letelepedhetne. Mindig ugyanaz a forgatókönyv…”