Bármikor elfolyhat a magzatvize és az még túl korai lenne: Kórházban töltötte az anyák napját az ikrekkel várandós énekesnő

Kórházi ágyából fekve jelentkezett be a Little Mix egykori énekesnője, Jesy Nelson, miután még meg nem született ikrei érdekében sürgősségi műtétnek kellett őt alávetni. A kismama nem titkolta korábban sem, veszélyeztetett terhes, ami miatt extra figyelemre van szüksége. Ebben azonban párja, Zion Foster feltétel nélkül támogatja őt. Most azonban, hogy túl van az operáción, már arról érdeklődött a követőitől, milyen legyen az új frizurája.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A 33 éves sztár elárulta, azért akar majd egyből fodrászhoz menni, miután kiengedik a kórházból, mivel sajnos őszülni kezdett és kicsit meg is unta jelenlegi vöröses hajszínét. Mint fogalmazott, párja azt szeretné, ha szőkésbarna lenne, ő azonban nem biztos ebben. Ezért két tanácsot rajongóitól, hogy milyenre festesse a haját azok után, hogy végre túl van várandósságának nehezén.

Gyermekei a pocakban ugyanis iker-iker transzfúziós szindrómában (TTTS) szenvedtek, amelyet ha nem kezeltek volna még a kicsik megszületése előtt, akkor a babáknál növési problémák, szervleállások is bekövetkezhettek volna, tragikus esetben halál is. Jesy az anyák napját is a kórházban töltötte a sürgősségi műtétje miatt:

Szerencsére a csodás orvosainknak köszönhetően megszűnt a TTTS, ami hatalmas siker. Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk. Lényegében csak azért kell még bent lennünk, mert nagyon rövid a méhnyakam, ami azt jelenti, bármikor elfolyhat a magzatvizem és az még túlontúl korai lenne

- árulta el az énekesnő.

