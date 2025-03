57 éves lett Céline Dion: kegyetlen kór miatt vesztette el az énekhangját

Március 30-án ünnepli 57. születésnapját a legendás Céline Dion, akinek hangja generációkat varázsolt el, és olyan kortalan slágereket adott a világnak, mint a My Heart Will Go On vagy a Because You Loved Me. Az énekesnő nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is hatalmas érzelmeket élt meg: férje, René Angélil volt élete szerelme, akivel több mint két évtizeden át éltek boldogan, mígnem a férfi 2016-ban elhunyt. Céline azóta is hű maradt emlékéhez, és három fiukkal, René-Charles-szal és az ikrekkel, Eddyvel és Nelsonnal igyekszik megőrizni a családi egységet.

Céline Dion mindig is igyekezett pozitívan szemlélni az életet - (Fotó: AFP)

Céline Dion állapota miatt vonult vissza

Az elmúlt években azonban Céline Dionnak komoly egészségügyi problémákkal kellett megküzdenie. A ritka és súlyos merevember-szindrómát diagnosztizálták nála, amely izommerevséget és fájdalmas görcsöket okoz. Ráadásul elveszítette miatta az énekhangját is. Betegsége miatt kénytelen volt visszavonulni a reflektorfényből, és lemondani koncertjeit, de rajongói reménykednek, hogy egyszer még visszatérhet a színpadra.

Céline Dion gyermekei a legnagyobb támogatói - (Fotó: AFP)

Már gyerekként írt Céline Dion dalokat

Születésnapja alkalmából összeszedtünk öt olyan érdekességet, amelyet csak kevesen tudhatnak az énekesnőről, galériánkban pedig megmutatjuk az élete legfontosabb mérföldkőit.

Ő volt a tizennegyedik gyerek a családban. Céline egy 14 gyermekes kanadai família legfiatalabb tagja, így már kiskorától nagycsaládos környezetben nőtt fel. 12 évesen írta az első dalát. A Ce n’était qu’un rêve (Csak egy álom volt) című dalt édesanyjával és egyik testvérével alkotta. Elveszítette az akcentusát. Amikor először kezdett angolul énekelni, erős francia akcentusa volt, ezért hónapokig tanulta a nyelvet, hogy tökéletesítse a kiejtését. Gyakran énekel mezítláb, mert úgy érzi, jobban érzi a színpad energiáját, és szabadabban tud mozogni. Mielőtt színpadra lép, mindig egy kis pirítóst eszik, mert szerinte szerencsét hoz neki.

Galériánkban (mely az alábbi fotóra kattintva nyílik meg) végignézheted az énekesnő életének legfontosabb pillanatait: