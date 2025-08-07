Elhunyt a Szex és New York sztárja

A Szex és New York sorozatból is ismert David Wilson Barnes július 30-án 52 éves korában, hosszan tartó daganatos betegség következtében elhunyt. Az UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék erősítette meg a halálát.
Karrierje során több sorozatban is szerepelt a színész. Feltűnt a Law & Order, a 30 Rock, az A Gifted Man, The Good Wife és a Blue Bloods epizódjaiban - írja a Life.hu.
Aki Szex és New York sorozat rajongó volt, annak is ismerős lehet a neve, ugyanis az ikonikus sorozatban 2003-ban Miranda Hobbs partnerét, Andrewt alakította az egyik részben.
Az UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák közössége így búcsúzott a színésztől:
Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy David Wilson Barnes, a UC San Diego színházi öregdiákja, 2025. július 30-án elhunyt. Nagyszerű életet élt, mindenki szerette, sikeres pályája volt, de a rák elragadta tőlünk. Megtiszteltetés volt ismerni őt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.