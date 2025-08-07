Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Elhunyt a Szex és New York sztárja

Szex és New York
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 20:05
52 évesen hagyta itt a világot David Wilson Barnes.

A Szex és New York sorozatból is ismert David Wilson Barnes július 30-án 52 éves korában, hosszan tartó daganatos betegség következtében elhunyt. Az UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék erősítette meg a halálát.

Szex és New York
A Szex és New York sztárja daganatos beteg volt Fotó: AFP

Miranda partnere volt a Szex és New Yorkban

Karrierje során több sorozatban is szerepelt a színész. Feltűnt a Law & Order, a 30 Rock, az A Gifted Man, The Good Wife és a Blue Bloods epizódjaiban - írja a Life.hu.

Aki Szex és New York sorozat rajongó volt, annak is ismerős lehet a neve, ugyanis az ikonikus sorozatban 2003-ban Miranda Hobbs partnerét, Andrewt alakította az egyik részben.

Az UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák közössége így búcsúzott a színésztől:

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy David Wilson Barnes, a UC San Diego színházi öregdiákja, 2025. július 30-án elhunyt. Nagyszerű életet élt, mindenki szerette, sikeres pályája volt, de a rák elragadta tőlünk. Megtiszteltetés volt ismerni őt.

 

 

