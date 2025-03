Az 52 éves színésznőt az Instagram-oldalán a Meghan Markle-féle rivalizásról kérdezték, amire Meghan Markle és Gwyneth Paltrow egy közös videóüzenettel reagált. A felvételt a színésznő készítette, de olyan jól sikerült, hogy a sussex-i hercegné is megosztotta.

Meghan Markle és Gwyneth Paltrow közös videóval reagáltak a róluk terjesztett pletykákra (Fotó: CraSH / Northfoto)

Meghan Markle és Gwyneth Paltrow eloszlatta a kétségeket

Gwyneth Paltrow egy kérdezz-feleket csinált az Instagram-oldalán, aminél az egyik kérdés az volt, hogy mi a véleménye a Meghan Markle és közte lévő rivalizálásról:

"Felfogod a Meghan Markle marhaságot, ami a köztetek van a közösségi média szerint?"

A színésznő stílusosan csak annyit válaszolt:

"Őszintén szólva egyáltalán nem értem ezt az egészet, egyáltalán nem. Te érted ezt?"

Majd odafordította magáról a videót Meghan Markle felé, aki csak megvonta a vállát, utalva arra, hogy ő sem érti. Meghan Markle és Gwyneth Paltrow ezután nevetésben tört ki.

Gwyneth Paltrow-nak sikerült összebarátkoznia a sussex-i hercegnével

Ez a vicces videó azután készült, miután Gwyneth Paltrow nyilatkozott Meghan Markle új műsoráról a Vanity Fair-nek, hogy szeretne megbarátkozni vele és férjével. A színésznőt ugyanis mostanában sokan kérdezték arról, hogy mi a véleménye Meghan Markle új business-éről. Az 'As Ever' elnevezésű márkát a hercegné márciusban indította és már most rengeteg hasonlóságot mutatott Gwyneth Paltrow márkájával, a GOOP-pal. A színésznőt azonban nem érdeklik ezek a hasonlóságok, sem a rivalizálás. Ő nem szeretne versengeni egy másik nővel:

"Engem úgy neveltek, hogy más nőkre barátként, ne ellenségként tekintsek."

Sőt azt is hozzátette, hogy szívesen összebarátkozna a sussex-i hercegnével, ami a mostani videó alapján úgy néz ki sikerült is neki:

"Úgy értem, találkoztam Meghannel, aki nagyon kedvesnek tűnik, de egyáltalán nem ismerem. Talán megpróbálok átjutni a biztonságiakon, és hozok nekik egy pitét."

Meghan Markle-re ráfért egy új barát

Meghan Markle-re mostanában nagyon rájár a rúd. Új sorozata, a 'Szeretettel: Meghan' épphogy elindult Netflix-en, a kritikusok máris lehúzták. A nyolcrészes minisorozat még a rajongóknak sem tetszett, sőt még a saját édesapjának sem. Volt olyan is, aki úgy nyilatkozott a sorozatról, hogy fáj végignézni. De hiába a sok negatív vélemény, a Netflix mégis úgy döntött, hogy folytatja az együttműködést és már alá is írtak a szerződést a következő évadra.