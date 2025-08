Gyászol Brad Pitt, elhunyt az édesanyja

Gyászol Brad Pitt. 84 éves korában elhunyt édesanyja, Jane Etta. Halálhírét unokája, Sydney jelentette be a közösségi médiában, amely során több hírt is megosztott nagymamájáról. Mint fogalmazott, ő volt az, aki megtanította őt festeni, erősnek lenni, arra, hogy találjon örömet az élet apró dolgaiban is. Arra, hogy jót tenni saját magunkért érdemes valójában.

Elhunyt Brad Pitt édesanyja. Fotó: ZUMAPRESS.com

Drága Nagyi, Jane Etta, még nem álltunk készen arra, hogy elmenj, de a tudat, hogy most már szabadon énekelhetsz, táncolhatsz és festhetsz újra, egy kicsit enyhíti a fájdalmat. Aki ismerte Nagyit, tudta, hogy hatalmas szíve volt. Mindenkiért és mindenért mélyen törődött, kérdés nélkül

- kezdi megható posztjában.

Sydney kiemelte, Jane minden tanév előtt szánt minden unokájára egy különleges napot, amikor azt csináltak, amit ők akartak.

Az én napom általában banános jégkrémmel indult reggelire, hosszú órákon át tartó társasjátékozással, kézműveskedéssel, amelyet követően minden vidámparki játékot kipróbáltunk.

A gyászoló unoka leírta, nem tudja, hogyan tovább nélküle, szeretetének nem volt határa. Mint fogalmazott, Jane maga volt a szeretet, írja a Mirror.