„Szeretlek” - Wimbledonban vallottak szerelmet Katalin hercegnének

Július 13-án, a Grand Slam-tenisztorna férfi egyes döntője után a walesi hercegné a Centre Courtra vonult, hogy átadja a trófeákat az első helyezett olasz Jannik Sinnernek és a második helyezett spanyol Carlos Alcaraznak. Miután kezet fogott a labdaszedő fiúkkal és lányokkal, Katalin hercegné, aki 43 éves, a díjátadó asztal felé indult – ekkor egy rajongó megtörte a csendet, és felkiáltott:

Szeretlek, Katalin!

A hercegné úgy tűnt, hallotta a kijelentést, és nevetéssel reagált. Katalin a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Club védnökeként adta át a díjakat – ezt a szerepet 2016-ban kapta meg Erzsébet királynőtől. Alcaraz, aki az elmúlt két évben megnyerte Wimbledont, és akkor is Katalin-től vehette át a trófeát, most meghajlással üdvözölte a hercegnét, mielőtt átvette volna a második helyért járó díjat. Sinnerrel is váltott néhány szót a hercegné az átadás közben - írja a People.

A férfi egyes döntő a wimbledoni torna tizennegyedik, egyben utolsó napján zajlott, amelyen Katalin hercegné több családtagja társaságában vett részt. A Kensington-palota július 13-án jelentette be, hogy Katalin hercegné férjével, Vilmos herceggel érkezik, és meglepetésre magukkal vitték két idősebb gyermeküket, a 11 éves György herceget és a 10 éves Sarolta hercegnőt is. A legkisebb gyermekük, a 7 éves Lajos herceg ezúttal nem tartott velük – szülei talán még várnak egy kicsit, míg ő is megérik egy wimbledoni látogatásra. György és Sarolta is nyolcéves korukban voltak először a tornán, Lajos pedig csak idén áprilisban töltötte be a hetet.

Wimbledon nyári hagyomány Katalin hercegné naptárában – 2011-es esküvője óta szinte minden évben részt vett a tornán. A walesi hercegné idén július 12-én debütált a 2025-ös tornán, miután nyilvánosan beszélt a daganatos betegsége utáni „hullámvasútszerű” felépüléséről.

A Centre Courton álló ovációval fogadták, és az első sorból, a Királyi Páholyban nézte végig a női egyes döntőt, közvetlenül a 20-szoros wimbledoni bajnok teniszikon, Billie Jean King mellett. Ezt követően ő adta át a trófeákat a győztes lengyel Iga Świąteknek, valamint az amerikai Amanda Anisimovának – ezzel folytatva a királyi wimbledoni hagyományt.