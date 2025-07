63 évesen édesapa lesz a rocklegenda, terhes a 25 évvel fiatalabb felesége

Egy igazi rocklegenda, a 63 éves Roland Orzabal örömteli hírt osztott meg a rajongóival, mivel felesége, a 38 éves Emily Rath Orzabal első közös gyermekükkel várandós. Az örömhírt egy romantikus Instagram-posztban jelentették be, amelyen Emily kerekedő pocakját mutatja egy csíkos ruhában.

A rocklegenda büszke családjára

A Tears for Fears frontemberének két fia van korábbi házasságából, Pascal és Raoul. A fotográfus feleségével, Emilyvel, 2020-ban kötöttek titkos házasságot az amerikai Aspen-hegy tetején, miután a világjárvány miatt kénytelenek voltak lemondani az eredetileg tervezett esküvőjüket.

Emily így emlékezett vissza a The Sun-nak;

A 2020. szeptemberi esküvőnket halasztanunk kellett a Covid miatt. Haragudtam, szomorú voltam, és elveszettnek éreztem magam, mint sok menyasszony abban az időszakban. Végül kettesben szöktünk meg, hogy mégis megünnepeljük az eredeti dátumot. Bár a családom nem lehetett ott, az volt életem egyik legvarázslatosabb pillanata.

A pár egy évvel később végül egy nagyobb ünnepséggel is megünnepelte szerelmét a gyönyörű Blenheim Palace-ban, Oxfordshire-ben. Emily elmondta, hogy az első titkos esküvőjén Amanda Wakeley ruhát viselt, míg a nagyobb ceremóniára Phillipa Lepley ruháját választotta.

Roland első felesége, Caroline, 2017-ben hunyt el 54 évesen, alkoholizmushoz köthető demencia és májzsugor következtében. Roland a tragédia után elmondta, hogy 2018-ban széthullott a világa és segítséget kért egy rehabilitációs központban.

Ezek a nehéz élmények inspirálták a Tears for Fears 2022-es The Tipping Point című albumát. Tavaly októberben a zenekar egy Emily Said című számot adott ki.

Roland továbbra is a legendás Tears for Fears tagja Curt Smith-tel együtt. A duó olyan klasszikusokkal vált világhírűvé, mint a Shout, az Everybody Wants to Rule the World és a Head Over Heels. A zenekar ma is aktívan turnézik világszerte.

A Tears For Fears zenekar egyik legismertebb dala: