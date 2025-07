8 megdöbbentő tény, vagy talány Ozzy Osbourne életéből

A Black Sabbath alapító frontemberének nevét még azok is jól ismerik, akik nem kedvelik a heavy metal stílust, amiben maradandót alkotott. Ozzy Osbourne ugyan elment, de örökre beírta nevét a zen és a botránytörténelem nagykönyvébe is. A legendás előadóval kapcsolatban számolatlanul keringenek az elképesztőbbnél is elképesztőbb történetek. Most ezekből szemezgettünk…

Ozzy Osbourne meghalt és halálával betölthetetlen űr keletkezett a heavy metal rajongóinak szívében. A legendás, híres, hírhedt előadó rengeteget pakolt arra a bizonyos asztalra, még akkor is ha ismertségének egy jelentős része nem a zenéhez köthető. Ozzy Osbourne az újkori történelem egyik legnagyobb botrányhőse volt, aki mindenre és bármire képes volt a figyelemért cserébe. A Bors csokorba szedett néhány hihetetlen, de ténylegesen megtörtént őrültséget, amit az énekes megtett az elmúlt évtizedekben. A Sötétség Hercege színre lép – fiatal Ozzy a Black Sabbath-koncerten (Fotó: Gus Stewart) A cápa feldarabolása hotelszobában 1978-at írtunk, amikor a Black Sabbath egyik turnéján Ozzy egy döglött cápát vitt fel a hotelszobába. Felvágta, és szétlocsolta a vérét a falakon. Tette mindezt, alaposan bedrogozva... A galambos PR-baki – 1981 A CBS kiadó sajtótájékoztatójára Ozzy Osbourne két fehér galambot vitt, hogy jelezze kiállását a béke mellett. Hirtelen ötlettől vezérelve az egyik fejét leharapta, a másikat pedig szabadon engedte. „A béke galambja akartam lenni. De amikor megláttam azokat a madarakat a kezemben, hirtelen elöntött a káosz és… Nos, nem tudom miért csináltam. Egyszer csak a számban volt az egyik feje – mondta az esetről akkoriban Ozzy. Ozzy Osbourne és a denevér esete Ozzy egy 1982-es koncert közben harapta le egy denevér fejét, mert az hitte, hogy műanyag játék. A denevér valódi volt, és az énekest a koncert után be kellett oltani veszettség ellen. Ozzy a jakuzzijában. A kép Beverly Hills-i luxusotthonának kertjében készült, 1982 áprilisában (Fotó: Eddie Sanderson) Gusztustalansági verseny Mötley Crüe-val A ’80-as években Ozzy és a Mötley Crüe tagjai (főleg Nikki Sixx) egymással versenyeztek, hogy ki tud gusztustalanabb dolgokat csinálni: Ozzy hangyákat szippantott fel az orrával, majd állítólag vizeletet nyalt fel a padlóról. Kiesett évtized… Ozzy Osbourne drogfüggő volt. Saját bevallása szerint, akadt az életének egy szakasza, amire egyáltalán nem is emlékszik. Erre utal az is, amikor egy interjúban a válásáról beszélt: Nem tudtam, hogy Sharon elvált tőlem. Később mondták. Sharon megölésének kísérlete – 1989 Ozzy, teljesen bekábúlva, megpróbálta megfojtani Sharon Osbourne-t, aki hívta a rendőrséget. Ozzy-t le is tartóztatták, és pszichiátriai megfigyelés alá helyezték.

Ozzy Osbourne a lehetőségeihez képest boldog családi életet élt (Fotó: www.photopress.at / Northfoto) Orvosai szerint Ozzy Osbourne maga volt a csoda Egy genetikus kutató szerint Ozzy egy orvosi csoda volt, mert a szervezete képes volt túlélni a hihetetlen a drog- és alkoholmennyiségeket, amelyek másokat megöltek volna. DNS-vizsgálatot is végeztek rajta. Karácsonyi rekord: 106 liter pia Ozzy egy People magazinnak adott interjújában mesélte el, hogy volt olyan karácsonyi időszaka, amikor 28 gallon, azaz több mint 100 liter alkoholt fogyasztott el, hogy „elviselje az ünnepet”.