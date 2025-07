Kiszivárgott a titok: Jennifer Lopez végre megérkezett Budapestre

A Jennifer Lopez koncert Budapesten garantáltan a nyár egyik legnagyobb eseménye lesz, és addig már csak egyet kell aludni. És ha a rajongók esetleg aggódtak volna, hogy nem ér ide időben a világsztár, ma délután becsekkolt a luxusszállodába. Az érkezését teljes titoktartás és szigorú védelem övezte. Itt van minden részlet, amit tudni lehet.

Jennifer Lopez MVM Dome-os koncertje csak holnap lesz, de az énekesnő már most megérkezett teljes titokban (Fotó: Atilano Garcia/Northfoto)

Jennifer Lopez budapesti koncertje az Up All Night Live in 2025 turné 8. állomása, a legutóbbi fellépés tegnap volt a meseszép Tenerifén, így feltehetően a világsztár onnan repült ide. Innen pedig valószínűleg hétfő reggel áll tovább, hiszen aznap este már újabb koncertje van Lucca városában, Olaszországban. Addig is természetesen a főváros egyik legjobb luxusszállodájában száll meg, ahol a hírek szerint két emeletet is lefoglaltak neki és stábjának.

Jennifer Lopez rengeteg embert hozott magával

A popdíva nem pusztán rongyrázásból foglalt ennyi szobát, hanem mert rengeteg helyre van szükség a vele érkező stábtagok miatt. A testőrök és asszisztensek hada mellett minden eshetőségre felkészült, hiszen még orvost és pszichológust is hozott magával, a megszokott sminkese, fodrásza és énektanára mellett. Ráadásul bizonyos technikai elemeket is szállítanak magukkal, így azokhoz szakemberek tudása is szükséges. Meglepő módon szakács például nincs a listán, egy esztergomi Michelin-csillagos séf látja el ez alatt a két nap alatt, nem csak a szállodában, de még a backstageben is.

A Jennifer Lopez koncertjegyek csaknem mind elfogytak, a színpad készen áll, és már az énekesnő is Budapesten van (Fotó: Atilano Garcia/Northfoto)

Jennifer Lopez koncertje előtt városnézésre is lesz idő

Nem lehetetlen, hogy egy-egy szemfüles rajongónak lesz esélye kiszúrni az énekesnőt valahol a városban, hiszen egy nappal a fellépés előtt érkezett, így ideje éppen lehet Budapesttel ismerkedni. Ráadásul a magyar szervezőcég idegenvezetőt is biztosít neki, ha igényli, de azt nem tudni, hogy kért-e ilyen szolgáltatást. Persze az érkezéséből kiindulva biztosan a lehető legkomolyabb biztonsági előírásoknak megfelelően, titoktartással kezelnék, ha JLo a főváros utcáin császkálna testőrei gyűrűjében, de tény, hogy talán nem volna nehéz észre venni. Így tehát nem árt nyitott szemmel járni a koncertig.