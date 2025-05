Jennifer Aniston szerelmi élete mindig is a média és a rajongók érdeklődésének középpontjában állt. Bár korábban Brad Pittel és Justin Theroux-val is házasságot kötött, ezek a kapcsolatok nem voltak hosszú életűek. A színésznő hivatalosan a mai napig egyedülálló, legutóbbi bejegyzésében azonban reményre adott okott, hogy talán újra foglalt a szíve.

Jennifer Aniston Pedro Pascalt máris dobta? (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Jennifer Aniston 2025-ben is őrületesen népszerű

A színésznő korábbi interjúiban sokszor hangsúlyozta, hogy hisz a szerelemben, de továbbra sem találta meg az igazit. Jennifer Aniston Brad Pittel való kapcsolata, majd házassága annak idején igazi világszenzációnak számított, a rajongóknak még ma is titkos vágya, hogy Hollywood egykori álompárját egyszer egymás oldalán láthassa, noha erre az idő múlásával egyre kisebb az esély, ráadásul ők maguk sem erősítettek meg soha ezzel kapcsolatos pletykákat. Jennifer később Justin Theroux-val alkotott egy párt éveken keresztül, házasságuk azonban nem működött és ez a kapcsolat is válással végződött. Justinnal viszont a mai napig szoros barátságban maradtak.

Több évnyi kihagyás után aztán Pedro Pascallal kapcsolatban röppentek fel hírek, amely szerint romantikus szálak fűzik Jennifer Anistonhoz: egy márciusi estén ugyanis együtt látták őket West Hollywoodban, a közös vacsorával együtt nagyjából három órát töltöttek a Sunset Tower Hotel bárjában. A távozáskor több lesifotó is készült róluk, azóta viszont nincsen az esetleges románcukról szóló információk.

Jennifer Aniston az utóbbi években megszabadult ikonikus fürtjeitől és rövid hajra váltott (Fotó: AFP / AFP)

A Jóbarátok színésznője a minap alaposan meglepte a rajongókat azzal, hogy Instagram oldalán igazi fotódömpinget tartott: egy boldog vasárnap legjobb pillanatait osztotta meg. A lapozgatós poszt legelső fényképén Aniston egy rejtélyes férfi oldalán tűnik fel, akivel láthatóan nagyon jól szórakoztak és akivel valamelyest össze is bújtak. Bár azt nem egyértelműen kijelenteni, hogy Jennifer új párját mutatta volna meg, több mint gyanús, hogy erről lehet szó, mert a bejegyzés alá szivecskés emojit is írt, ráadásul az egyik fotón egy hatalmas rózsacsokor is látható. Árulkodó jel lehet az is, hogy jó barátnőjével Courtney Cox-szal együtt múlatták az időt, ami arra engedi következtetni a követőket, hogy igazán meghitt körben zajlott a találkozó. Hogy mi az igazság, egyelőre nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy ki a titokzatos férfi, mindenesetre a rajongók odáig lennének, ha kiderülne, hogy a színésznő szíve újra foglalt.