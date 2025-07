Harry herceg és Meghan Markle súlyos döntést hozott meg

A herceg elismerte: - A családom egyes tagjai soha nem fognak megbocsátani nekem - a Spare (Tartalék) című önéletrajzi könyve miatt, de hozzátette: - Jó lenne, ha végre eljutnánk a megbékéléshez. Ha ez nekik nem kell, az az ő döntésük.

Királyi források szerint III. Károly nyitott lenne a megbékélésre fiával, de csak akkor, ha Harry felhagy a nyilvános családi támadásokkal és a végeláthatatlan interjúkkal.

Egy palotai forrás a Mirror-nak ezt mondta: - A király többször is kimutatta, mennyire szereti mindkét fiát, és amikor ideje engedi, nyitott a találkozásra Harryvel. Az udvari segédek közötti találkozások nem ritkák, főként, ha új munkatársak érkeznek – de ez az egyeztetés most különösen jelentős.

A család tagjai korábban világosan elmondták Harrynek: ha valaha is szeretné rendezni a kapcsolatát, abba bele kell férnie egy időszaknak, amikor elcsendesedik és átgondolja a dolgokat. Ami a testvérével való kapcsolatát illeti, az teljesen más tészta – azt sokkal nehezebb lesz helyrehozni.

Bár Vilmos herceg stábja nem vett részt a találkozón, szakértők szerint a trónörökös háttérben vállalt szerepe nélkül a találkozó meg sem történhetett volna.

A királyi szakértő, Richard Fitzwilliams szerint - A király Vilmos támogatása és egyetértése nélkül sosem tett volna ilyen lépést. Vilmos és Katalin a monarchia jövője. Vilmos valószínűleg dühös volt a sussexiek viselkedése miatt, és úgy érezte, Harry elárulta a családot. A hírek szerint évek óta nem beszéltek egymással. A királyi életrajzíró, Phil Dampier hozzátette: - Károly sokkal inkább vágyik a kibékülésre, mint Vilmos, aki szerintem soha nem lesz újra közel a testvéréhez.

Harry szeptemberben visszatér az Egyesült Királyságba a WellChild éves díjátadó gálájára – ez lehet az első alkalom, hogy 18 hónap után újra találkozik édesapjával. Vilmos azonban továbbra sem mutat hajlandóságot a személyes egyeztetésre.