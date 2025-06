Ennyi volt? Ismerőseik szerint szakított Katy Perry és Orlando Bloom

Hónapok óta megy a találgatás Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolatáról. Sajnos egyre több jel mutat arra, hogy külön váltak útjaik és csak az énekesnő világ körüli turnéjának a végét várják a hivatalos bejelentéssel.

Katy Perry lánya lehet a szakítás legnagyobb vesztese (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Katy Perry és Orlando Bloom már szakított is?

Majdnem 10 év után úgy néz ki, vége a hollywoodi sztárpár kapcsolatának. Katy Perry és Orlando Bloom szakítása mögött azonban több van, mint gondolnánk. A 40 éves énekesnő hatalmas válságon ment keresztül az utóbbi időben. Az elmúlt egy évben szembe kellett néznie az új albuma, a 143 csúfos bukásával, majd a világ körüli turnéját lehúzó negatív kritikákkal is. Katy Perry számára ez az időszak elképesztően stresszes volt, ami átterjedt a kapcsolatára is. Orlando Bloom pedig nem tudta jól kezelni a dolgot, így inkább a távolságtartást választotta. Ez pedig a teljes elhidegüléséhez vezetett. Egyes források szerint már szakítottak is, csak a turné végét várják a hivatalos bejelentéssel.

A világ körüli turné végét várják a hivatalos bejelentéssel

Az énekesnő élete legnehezebb időszakán megy keresztül. Az új albumának bukása teljesen összetörte őt és arra sem volt ideje, hogy összeszedje magát, ugyanis a világ körüli turnéját nem mondhatta le. Még annak ellenére sem, hogy a koncertkörút is rengeteg negatív kritikát kapott és egyáltalán nem lett akkora siker, mint ahogy várta. A folyamatos feszültséget pedig nem bírta kezelni sem ő, sem a párja. A sok stressz egyszerűen teljesen elhidegítette őket egymástól. A 48 éves színész ezért úgy döntött, hogy nem is kíséri feleségét a turnéján tovább, hanem inkább Miamiban várja, hogy vége legyen. A világ körüli turné április 23-án kezdődött és december 7-ig tart. Egy közeli ismerős szerint csak az után fognak szakítani:

Vége van. Megvárják, amíg véget ér a turnéja, mielőtt szakítanának.

Katy Perry és Orlando Bloom 2016-ban ismerkedtek meg egymással, amint épp összevesztek egy hamburgeren (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Közel egy évtizede alkotnak egy párt

Katy Perry és Orlando Bloom 2016-ban ismerkedtek meg egymással a Golden Globe afterpartyján. A sztárpár azonnal egymásba szeretett és hatalmas elánnal vetették bele magukat a kapcsolatba, aminek meg is lett a böjtje. Egy évvel később ugyanis szünetet tartottak, ami után azonban hamar rájöttek, hogy nem bírják egymás nélkül. A második próbálkozásukat Orlando Bloom egy eljegyzéssel pecsételte meg, amit Valentin napra időzített 2019-ben. A házassági terveik azonban sajnos meghiúsultak a COVID-járvány kirobbanása miatt. De nem sokáig szomorkodtak emiatt, ugyanis 2020-ban megszületett első közös gyermekük, Daisy Dove Bloom. Katy Perry és Orlando Bloom azóta boldog párkapcsolatban éltek, egészen mostanáig. Az elmúlt egy év ugyanis teljesen felőrölte őket és a kapcsolatukat is. A szakítás pedig, ha még nem is következett be, a párhoz közel álló források szerint, a kapcsolatuk akkor is nagyon a végét járja.