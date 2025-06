Világsztár csapat tér vissza Budapestre: Érkezik a Harlem Gospel Choir

Hét év után ismét Budapesten lép fel a világ legismertebb gospelkórusa, a Harlem Gospel Choir. Az amerikai formáció 2025. november 18-án ad koncertet a Papp László Sportarénában a „Magic of Motown” turné keretében, Marvin Gaye, The Supremes és Stevie Wonder klasszikusaival. A New York-i Harlem városrészből érkező együttes 1986-os alapítása óta világszerte közvetíti a fekete gospel hagyományait. Felléptek már többek között Bono, Pharrell Williams és Diana Ross oldalán, három amerikai elnök, két pápa és az ENSZ közgyűlése előtt is. A koncert szervezője a Green Stage Production, amely minden eseményének ökológiai lábnyomát kiszámolja és fákat ültet az ellensúlyozására.

2025 november 18-án Budapesten ad koncertet a Harlem Gospel Choir (Forrás: Green Stage Production)

A Harlem Gospel Choir nem csupán zenei élmény

A Harlem Gospel Choir, a fekete amerikai gospel hagyományok egyik legfényesebb csillaga, 2025. november 18-án varázsolja el a budapesti közönséget a Papp László Sportarénában. A híres formáció New York Harlem városrészének szívéből érkezik, hogy bemutassa a „Magic of Motown” turnét, ami valóságosan egy lélekemelő kaland Marvin Gaye, The Supremes és Stevie Wonder halhatatlan slágerein keresztül. Az előadást csodálatos hangzás, fantasztikus energia és a világsztárokkal közösen megélt színpadi pillanatok méltósága teszi igazán emlékezetessé. A Harlem Gospel Choir nem csupán zenei élmény, hanem egy mélyen átélhető spirituális utazás, amely a legmélyebb érzelmekig hatol.

Az 1986-ban Allen Bailey által alapított Harlem Gospel Choir több mint három évtizede hirdeti az amerikai fekete gospel örökségét világszerte. Olyan ikonokkal léptek fel, mint Bono, Diana Ross, Pharrell Williams, a Gorillaz, vagy épp Sam Smith, utóbbival a 2018-as Grammy-gálán arattak hatalmas sikert. Előadásukra kíváncsi volt már három amerikai elnök, két pápa és az ENSZ Közgyűlése is. Ez egy szabad és örömteli zenei ünnep, ahol a Harlem Gospel Choir nem csupán koncertet ad, hanem valódi spirituális élményt kínál. Előadásuk egyszerre szakrális és szenvedélyes, modern, de hű a gyökereihez. Az idei turné során a Motown korszak klasszikusait idézik meg, mély tisztelettel és páratlan dinamizmussal. A kórus szíve Harlem, de üzenetük örök és egyetemes: Szeretet. Remény. Összetartozás.