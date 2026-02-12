Hihetetlen, mire bukkantunk a Spar-ban: már 14 ezerért lehet air fryert venni!

Sokak szerint a szerelem ünnepe, a Valentin-nap nem a nagy gesztusokról szól, hanem sokkal inkább az apróbb figyelmességekről. Mostanában az éttermi foglalások helyett is a legtöbben otthon költenek el egy meghitt vacsorát. Mivel a legtöbben nem szeretünk órákat a konyhában állni, igazán hasznos lehet egy air fryer, ami megkönnyíti a dolgunk.

Egy air fryer, ami megkönnyíti a Valentin-napi vacsorát

A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.

A készülék főbb jellemzői:

1500 W teljesítmény

4,5 literes kapacitás

hűvös tapintású fogantyú

csúszásgátló lábak

6 funkció és 8 előre beállított program

Az air fryer előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így nem kell órákig a konyhában állni Valentin-napon sem. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért érhető el, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.

Valentin-napi alapanyagok a Sparból

Egy igazán romantikus vacsorához nem kell túlzásba esni, elég két jól megválasztott alapanyag:

Pecsenye kacsamellfilé (csont nélkül, bőrrel, 420 g): 1 859 Ft

(csont nélkül, bőrrel, 420 g): 1 859 Ft Norvég lazacfilé (4 × 125 g): 3 999 Ft

Mindkettő remekül elkészíthető air fryerben, és garantáltan ünnepi hangulatot varázsol az asztalra.

