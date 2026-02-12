Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen, mire bukkantunk a Spar-ban: már 14 ezerért lehet air fryert venni!

Valentin-nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 14:48
Sparair fryer
Akár Valentin-napra is tökéletes ajándék lehet az air fryer, ami most 13 999 forintba kerül a Sparban.

Sokak szerint a szerelem ünnepe, a Valentin-nap nem a nagy gesztusokról szól, hanem sokkal inkább az apróbb figyelmességekről. Mostanában az éttermi foglalások helyett is a legtöbben otthon költenek el egy meghitt vacsorát. Mivel a legtöbben nem szeretünk órákat a konyhában állni, igazán hasznos lehet egy air fryer, ami megkönnyíti a dolgunk.

 

Egy air fryer, ami megkönnyíti a Valentin-napi vacsorát

A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.

A készülék főbb jellemzői:

  • 1500 W teljesítmény
  • 4,5 literes kapacitás
  • hűvös tapintású fogantyú
  • csúszásgátló lábak
  • 6 funkció és 8 előre beállított program

Az air fryer előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így nem kell órákig a konyhában állni Valentin-napon sem. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért érhető el, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.

Valentin-napi alapanyagok a Sparból

Egy igazán romantikus vacsorához nem kell túlzásba esni, elég két jól megválasztott alapanyag:

  • Pecsenye kacsamellfilé (csont nélkül, bőrrel, 420 g): 1 859 Ft
  • Norvég lazacfilé (4 × 125 g): 3 999 Ft

Mindkettő remekül elkészíthető air fryerben, és garantáltan ünnepi hangulatot varázsol az asztalra.

Ha receptekre lennél kíváncsi, kattints a Mindmegettére.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu