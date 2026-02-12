Hihetetlen, mire bukkantunk a Spar-ban: már 14 ezerért lehet air fryert venni!

Sokak szerint a szerelem ünnepe, a Valentin-nap nem a nagy gesztusokról szól, hanem sokkal inkább az apróbb figyelmességekről. Mostanában az éttermi foglalások helyett is a legtöbben otthon költenek el egy meghitt vacsorát. Mivel a legtöbben nem szeretünk órákat a konyhában állni, igazán hasznos lehet egy air fryer, ami megkönnyíti a dolgunk.
A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.
A készülék főbb jellemzői:
Az air fryer előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így nem kell órákig a konyhában állni Valentin-napon sem. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért érhető el, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.
Egy igazán romantikus vacsorához nem kell túlzásba esni, elég két jól megválasztott alapanyag:
Mindkettő remekül elkészíthető air fryerben, és garantáltan ünnepi hangulatot varázsol az asztalra.
Ha receptekre lennél kíváncsi, kattints a Mindmegettére.
