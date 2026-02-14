Szolgálatból szerelem - Házasság hete a börtön falai között

Ezen a héten a házasság hetét ünnepeljük, amely a kölcsönös elköteleződésre, a hűségre és a kapcsolatok tudatos ápolására irányítja a figyelmet. A szervezetnél országszerte találkozhatunk bv.-s párokkal, akiknek története jól példázza, hogyan fér meg egymás mellett a hivatástudat és a házasság köteléke.
Majoros Ádám bv. főhadnagy és Majoros-Szedlár Vanessza bv. törzsőrmester először barátként, majd kollégaként, végül férjként és feleségként találtak egymásra. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai közel 10 éve alkotnak egy párt. 3 év jegyességet követően 2020 augusztusában mondták ki a boldogító igent katonai tiszteletadás mellett egy mesébe illő, kardos esküvőn. Azóta két gyermekük született. Vanessza szeptemberben tervez visszatérni a munka világába. A fiatalok szerint kapcsolatuk sikere nem a tökéletességben rejlik. Mindketten határozottak, néha makacsak is, de sosem engedik el egymás kezét. A nehézségek idején nem elmenekülnek, hanem megoldást keresnek.
Kámán-Wittinger Tünde bv. főtörzsőrmester és Kámán Péter bv. törzszászlós egyenruhában indulnak munkába otthonról, igaz, nem egy időben, így néha csak reggelente, a beléptető kapunál találkoznak. 26, illetve 19 éve bv-sek, és 17 éve házasok. Három gyermeket nevelnek. A szerelem még az Ady téri, régi szombathelyi börtönben kezdődött - nem ma volt, de állítják: nem csinálnának semmit másként. Szerintük mi a hosszú házasság titka? Tündi és Péter ugyanazt válaszolják: a közös célok tartják össze és viszik előre a családot. Ezen kívül szerintük legalább olyan fontos az is, hogy mindig mindent megbeszéljenek, soha ne maradjon tüske vagy sérelem senkiben.
Oláh-Karlik Ágnes bv. őrmester és Oláh Tibor bv. százados, a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai az életben és a hivatásukban is társak. Mindketten azt vallják, hogy első látásra szerelem volt az övék. Kapcsolatuk gyorsan elmélyült: fél évvel a megismerkedésük után eljegyezték egymást. 2016 óta alkotnak egy párt és 5 év alatt kétgyermekes családdá váltak. A közös hivatás még inkább összekovácsolja őket – hiszen a nap 24 órájában számíthatnak egymásra. Tapasztalatuk szerint a hosszú és boldog házasság titka a sok közös élmény megszerzése, az egymás iránti kölcsönös tisztelet és az a tudat, hogy minden nehézségben egymás mellett állnak.
A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központjában szolgálatot teljesítő. Györfiné Jóni Alexandra bv. törzsőrmester és Györfi Krisztián bv. törzsőrmester szintén „bv-s” pár. Mindketten a bv. szervezet kötelékében dolgoztak, amikor megismerkedtek egymással. Idén már két gyermekükkel ünnepelték az 5. házassági évfordulójukat. Házasságukat a közösen kitűzött célok és az egymás iránti kölcsönös tisztelet, harmónia jellemzi. Mindennapjaikban rengeteg a játék és a humor, a legfontosabb számukra, hogy gyermekeik részére boldog, szerető családi légkört biztosítsanak.
