Erről jó, ha te is tudsz! Fontos határidőre figyelmeztet az Oktatási Hivatal

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:35
Február 19-ig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe - közölte az Oktatási Hivatal (OH) hétfőn az MTI-vel.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Azt írták, az OH honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek.

Idén az írásbeli vizsgán mentességgel, illetve kedvezménnyel nem rendelkező tanulók adatai alapján a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 53,17; a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 58,65; a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 63,80 pontot értek el - ismertették.

A hivatal tájékoztatása szerint a középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak a lapokat egyénileg kell kitölteniük az OH honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer erre létrehozott felületén - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kitöltött dokumentumokat 2026. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba. A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség - jegyezték meg.

Kitértek arra is, hogy a program jelentkezési lapokat és tanulói adatlapot állít elő, utóbbin szükséges sorrendbe állítani azon intézményeket, illetve tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezik. A hivatal közlése szerint célszerű több intézményt, illetve tanulmányi területet megjelölni, ám erre vonatkozó előírás, megkötés nincsen.

Rögzítették azt is: a sorrend módosítására az eljárás későbbi szakaszában, március 25-27. között lesz lehetőség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
