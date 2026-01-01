SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lenyűgöző pillanatok az újév ünnepléséből – így köszöntjük 2026-ot a világ minden táján!

Új év , új kezdet – A változás pszichológiája
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 20:20
szilveszter éjjelszilveszter este
Az év utolsó napja mindig különleges hangulatot áraszt: a visszatekintés, az összegzés és a jövőbe vetett remények találkoznak egyetlen éjszakában. Az újév első pillanatai pedig nemcsak a nagy városi tűzijátékokról szólnak, hanem a családi együttlétekről, a baráti köszöntésekről, és az új év első napjának békés reggeléről is.

Az alábbi galéria lenyűgöző képei mutatják be, hogyan ünnepelték a világ legkülönbözőbb pontjain a szilvesztert és hogyan köszöntötték az újévet.

új év
Újévi ünnepség a híres Times Square-en, New York Cityben, 2018. január 1-jén, éjfélkor, boldog emberekkel. Forrás: Shutterstock 
Fotó: MNAphotography

Így köszöntötte a világ az új évet – Lenyűgöző szilveszteri pillanatok minden kontinensről

Az év utolsó éjszakája a világ minden pontján különleges jelentőséggel bír: egyszerre búcsú az elmúló esztendőtől és ünnepi köszöntése az újnak. Az alábbi válogatás tíz–tizenöt lenyűgöző felvételen keresztül kalauzolja el az olvasót a Föld legkülönbözőbb pontjaira, bemutatva, milyen sokszínűen és mégis milyen hasonló lélekkel ünneplik az emberek az újév érkezését.

1. Párizs, Franciaország – Tűzijáték a Champs-Élysées felett

Az Eiffel-torony fényei és a látványos tűzijáték minden évben lenyűgözik a látogatókat. A város fényei az éjjel és az éjszakai ünneplés csodálatos kontrasztját adják.

2. New York, USA – Times Square és a híres „Ball Drop”

Az ikonikus „Ball Drop” pillanata a világ egyik legismertebb szilveszteri eseménye. Több ezer ember ünnepli együtt a város szívében az új év kezdetét.

3. Sydney, Ausztrália – Tűzijáték a kikötő felett

A Sydney-i operaház és a kikötő hidjai mesés hátteret adnak a világ egyik leglátványosabb tűzijátékának, amely már a karácsonyi időszak végén megkezdődik.

4. London, Egyesült Királyság – Lánchíd és Big Ben ünneplése

A Temze partján a Big Ben harangjai és a London Eye fényjátéka varázslatos hangulatot teremtenek. A helyiek és turisták egyaránt összegyűlnek, hogy közösen köszöntsék az új évet.

5. Tokió, Japán – Hagyomány és modernitás találkozása

Japánban a szilveszter nemcsak a bulikról szól: a templomoknál zajló hagyományos harangütések, a „Joya no Kane”, az év utolsó napján történő rituális csengetés, a békés hangulatot idézik.

6. Rio de Janeiro, Brazília – Ünnep a Copacabana partján

Hatalmas tömeg a parton, fehér ruhába öltözött ünneplők, tűzijáték és zene jellemzi a világ egyik legnagyobb utcai szilveszteri ünnepségét.

7. Budapest, Magyarország – Dunai tűzijáték és pezsgőzés

A főváros híres látképe a Parlamenttel és a Dunával különleges fényeket kap a szilveszteri ünnepségek idején.

8. Róma, Olaszország – Piazza del Popolo hangulata

A barokk város történelmi terein élő zene, tűzijáték és a helyiek pezsgő ünneplése köszön vissza a fotókon.

9. Újévi reggel a világ minden táján

A galéria nemcsak az éjszakai ünneplést mutatja be: az új év első reggelein a napfelkelte, a friss levegő és a családi pillanatok is megjelennek. Legyen szó a havas hegycsúcsokról, a tengerparti napfelkeltéről vagy a csendes városi utcákról, ezek a képek a megújulás és a remény üzenetét hordozzák.

10. Különleges pillanatok – barátok, család és apró örömök

Az új év első napja a találkozásról, a közös reggelikről, séta a parkban, vagy egy forró ital mellett eltöltött pillanatokról is szól. Ezek a képek a hétköznapok apró ünnepeit örökítik meg.

Ez a galéria egy utazás a világ legszebb újévi ünneplései között, és egyszerre emlékeztet arra, hogy az év minden napja új lehetőségeket tartogat.

Tűzijáték a fővárosban. Óriási rekordokat döntött az augusztus 20-i tűzijáték. 2025.08.20 Budapest Fotó: Csudai Sándor
New year 2016 with Christmas tree in living room. New Year concept.
Galéria: Új év a világ minden táján - képgaléria
Fiatal nők nézik a szilveszteri tűzijátékot Rio de Janeiróban, Brazíliában. Forrás: Shutterstock

 

Érdekel még hasonló újévi történet? Nézd meg videón!

 

 

