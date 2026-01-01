Lenyűgöző pillanatok az újév ünnepléséből – így köszöntjük 2026-ot a világ minden táján!

Az alábbi galéria lenyűgöző képei mutatják be, hogyan ünnepelték a világ legkülönbözőbb pontjain a szilvesztert és hogyan köszöntötték az újévet.

Újévi ünnepség a híres Times Square-en, New York Cityben, 2018. január 1-jén, éjfélkor, boldog emberekkel. Forrás: Shutterstock

Fotó: MNAphotography

Így köszöntötte a világ az új évet – Lenyűgöző szilveszteri pillanatok minden kontinensről

Az év utolsó éjszakája a világ minden pontján különleges jelentőséggel bír: egyszerre búcsú az elmúló esztendőtől és ünnepi köszöntése az újnak. Az alábbi válogatás tíz–tizenöt lenyűgöző felvételen keresztül kalauzolja el az olvasót a Föld legkülönbözőbb pontjaira, bemutatva, milyen sokszínűen és mégis milyen hasonló lélekkel ünneplik az emberek az újév érkezését.

1. Párizs, Franciaország – Tűzijáték a Champs-Élysées felett

Az Eiffel-torony fényei és a látványos tűzijáték minden évben lenyűgözik a látogatókat. A város fényei az éjjel és az éjszakai ünneplés csodálatos kontrasztját adják.

2. New York, USA – Times Square és a híres „Ball Drop”

Az ikonikus „Ball Drop” pillanata a világ egyik legismertebb szilveszteri eseménye. Több ezer ember ünnepli együtt a város szívében az új év kezdetét.

3. Sydney, Ausztrália – Tűzijáték a kikötő felett

A Sydney-i operaház és a kikötő hidjai mesés hátteret adnak a világ egyik leglátványosabb tűzijátékának, amely már a karácsonyi időszak végén megkezdődik.

4. London, Egyesült Királyság – Lánchíd és Big Ben ünneplése

A Temze partján a Big Ben harangjai és a London Eye fényjátéka varázslatos hangulatot teremtenek. A helyiek és turisták egyaránt összegyűlnek, hogy közösen köszöntsék az új évet.

5. Tokió, Japán – Hagyomány és modernitás találkozása

Japánban a szilveszter nemcsak a bulikról szól: a templomoknál zajló hagyományos harangütések, a „Joya no Kane”, az év utolsó napján történő rituális csengetés, a békés hangulatot idézik.

6. Rio de Janeiro, Brazília – Ünnep a Copacabana partján

Hatalmas tömeg a parton, fehér ruhába öltözött ünneplők, tűzijáték és zene jellemzi a világ egyik legnagyobb utcai szilveszteri ünnepségét.

7. Budapest, Magyarország – Dunai tűzijáték és pezsgőzés

A főváros híres látképe a Parlamenttel és a Dunával különleges fényeket kap a szilveszteri ünnepségek idején.