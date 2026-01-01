Lenyűgöző pillanatok az újév ünnepléséből – így köszöntjük 2026-ot a világ minden táján!

Az alábbi galéria lenyűgöző képei mutatják be, hogyan ünnepelték a világ legkülönbözőbb pontjain a szilvesztert és hogyan köszöntötték az újévet.
Az év utolsó éjszakája a világ minden pontján különleges jelentőséggel bír: egyszerre búcsú az elmúló esztendőtől és ünnepi köszöntése az újnak. Az alábbi válogatás tíz–tizenöt lenyűgöző felvételen keresztül kalauzolja el az olvasót a Föld legkülönbözőbb pontjaira, bemutatva, milyen sokszínűen és mégis milyen hasonló lélekkel ünneplik az emberek az újév érkezését.
Az Eiffel-torony fényei és a látványos tűzijáték minden évben lenyűgözik a látogatókat. A város fényei az éjjel és az éjszakai ünneplés csodálatos kontrasztját adják.
Az ikonikus „Ball Drop” pillanata a világ egyik legismertebb szilveszteri eseménye. Több ezer ember ünnepli együtt a város szívében az új év kezdetét.
A Sydney-i operaház és a kikötő hidjai mesés hátteret adnak a világ egyik leglátványosabb tűzijátékának, amely már a karácsonyi időszak végén megkezdődik.
A Temze partján a Big Ben harangjai és a London Eye fényjátéka varázslatos hangulatot teremtenek. A helyiek és turisták egyaránt összegyűlnek, hogy közösen köszöntsék az új évet.
Japánban a szilveszter nemcsak a bulikról szól: a templomoknál zajló hagyományos harangütések, a „Joya no Kane”, az év utolsó napján történő rituális csengetés, a békés hangulatot idézik.
Hatalmas tömeg a parton, fehér ruhába öltözött ünneplők, tűzijáték és zene jellemzi a világ egyik legnagyobb utcai szilveszteri ünnepségét.
A főváros híres látképe a Parlamenttel és a Dunával különleges fényeket kap a szilveszteri ünnepségek idején.
A barokk város történelmi terein élő zene, tűzijáték és a helyiek pezsgő ünneplése köszön vissza a fotókon.
A galéria nemcsak az éjszakai ünneplést mutatja be: az új év első reggelein a napfelkelte, a friss levegő és a családi pillanatok is megjelennek. Legyen szó a havas hegycsúcsokról, a tengerparti napfelkeltéről vagy a csendes városi utcákról, ezek a képek a megújulás és a remény üzenetét hordozzák.
Az új év első napja a találkozásról, a közös reggelikről, séta a parkban, vagy egy forró ital mellett eltöltött pillanatokról is szól. Ezek a képek a hétköznapok apró ünnepeit örökítik meg.
Ez a galéria egy utazás a világ legszebb újévi ünneplései között, és egyszerre emlékeztet arra, hogy az év minden napja új lehetőségeket tartogat.
