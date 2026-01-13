Az önéletrajz ma már nem bizonyíték – ezért hibázik egyre gyakrabban a kiválasztás 2026-ban

Az önéletrajz funkciója megváltozott

Ma az önéletrajz már nem elsősorban a valóság leírására szolgál. Sokkal inkább egy interface, amely a jelölt és az automatizált szűrőrendszerek, algoritmusok és kulcsszóalapú kiválasztás között helyezkedik el. A célja nem az, hogy pontos képet adjon, hanem hogy átjusson a szűrőkön.

Ez a váltás magyarázza azt az egyre gyakoribb HR-érzést, hogy „papíron minden jelölt tökéletes”, a valós teljesítmény viszont nem ezt igazolja vissza.

Hogyan veszítette el az önéletrajz a bizonyító erejét?

A mesterséges intelligencia nem tette a jelölteket őszintétlenné, viszont rendkívül egyszerűvé tette az optimalizálást. Ma néhány kattintással lehet tapasztalatokat erősebb nyelvezetre fordítani, a hirdetés szövegét tükrözni, a hiányokat elsimítani, vagy magabiztos narratívát felépíteni olyan szerepekről is, amelyekben a jelölt még nem mozog rutinosan.

Ennek következménye kiszámítható: az önéletrajzok elkezdtek egymásra hasonlítani. Kompetensnek hangzanak, illeszkednek, készen állónak tűnnek. Csakhogy az illeszkedés nem egyenlő a valódi képességgel.

Amikor minden pályázat szűrésre van optimalizálva, az önéletrajz már nem különböztet meg embereket. Nem mutatja meg, hogyan gondolkodik valaki, hogyan tanul, hogyan dönt vagy reagál bizonytalan helyzetekben.

A rossz kérdés, amit a HR újra és újra feltesz

Sok szervezet erre egyetlen kérdéssel reagál: hogyan szűrjük ki az AI által írt önéletrajzokat?

Ez logikusnak tűnik, de félrevisz. Egy kizárólag ember által írt CV is történet, amely jóváhagyásra van formálva. A probléma nem az AI használata, hanem az, hogy a kiválasztási rendszerek továbbra is narratív dokumentumokat kezelnek bizonyítékként.

Egy olyan világban, ahol meggyőző történetek pillanatok alatt előállíthatók, a történetek elvesztik előrejelző értéküket. Ezt semmilyen „AI-detektor” nem hozza vissza.

Mit jelez valójában egy önéletrajz 2026-ban?

Ez nem jelenti azt, hogy az önéletrajz felesleges. A szerepe egyszerűen megváltozott. A modern CV három dolgot mutat meg megbízhatóan: mennyire ismeri valaki az adott iparág nyelvét, érti-e, hogyan néz ki egy szerep elvárásrendszere, és képes-e érthetően bemutatni magát.