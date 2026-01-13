Az önéletrajz ma már nem bizonyíték – ezért hibázik egyre gyakrabban a kiválasztás 2026-ban

Ma az önéletrajz már nem elsősorban a valóság leírására szolgál. Sokkal inkább egy interface, amely a jelölt és az automatizált szűrőrendszerek, algoritmusok és kulcsszóalapú kiválasztás között helyezkedik el. A célja nem az, hogy pontos képet adjon, hanem hogy átjusson a szűrőkön.
Ez a váltás magyarázza azt az egyre gyakoribb HR-érzést, hogy „papíron minden jelölt tökéletes”, a valós teljesítmény viszont nem ezt igazolja vissza.
A mesterséges intelligencia nem tette a jelölteket őszintétlenné, viszont rendkívül egyszerűvé tette az optimalizálást. Ma néhány kattintással lehet tapasztalatokat erősebb nyelvezetre fordítani, a hirdetés szövegét tükrözni, a hiányokat elsimítani, vagy magabiztos narratívát felépíteni olyan szerepekről is, amelyekben a jelölt még nem mozog rutinosan.
Ennek következménye kiszámítható: az önéletrajzok elkezdtek egymásra hasonlítani. Kompetensnek hangzanak, illeszkednek, készen állónak tűnnek. Csakhogy az illeszkedés nem egyenlő a valódi képességgel.
Amikor minden pályázat szűrésre van optimalizálva, az önéletrajz már nem különböztet meg embereket. Nem mutatja meg, hogyan gondolkodik valaki, hogyan tanul, hogyan dönt vagy reagál bizonytalan helyzetekben.
Sok szervezet erre egyetlen kérdéssel reagál: hogyan szűrjük ki az AI által írt önéletrajzokat?
Ez logikusnak tűnik, de félrevisz. Egy kizárólag ember által írt CV is történet, amely jóváhagyásra van formálva. A probléma nem az AI használata, hanem az, hogy a kiválasztási rendszerek továbbra is narratív dokumentumokat kezelnek bizonyítékként.
Egy olyan világban, ahol meggyőző történetek pillanatok alatt előállíthatók, a történetek elvesztik előrejelző értéküket. Ezt semmilyen „AI-detektor” nem hozza vissza.
Ez nem jelenti azt, hogy az önéletrajz felesleges. A szerepe egyszerűen megváltozott. A modern CV három dolgot mutat meg megbízhatóan: mennyire ismeri valaki az adott iparág nyelvét, érti-e, hogyan néz ki egy szerep elvárásrendszere, és képes-e érthetően bemutatni magát.
Ezek fontos készségek, de alig mondanak valamit arról, hogyan viselkedik valaki nyomás alatt, mit csinál, amikor a munka monotonná válik, hogyan vállal felelősséget vagy hogyan alkalmazkodik hibák után. Pedig pontosan ezek azok a képességek, amelyeket a munkáltatók a leggyakrabban hiányolnak.
Ahogy csökkent a bizalom az önéletrajzok iránt, sok cég az interjúkra helyezte át a hangsúlyt. Ez ritkán hoz valódi megoldást. Az interjúk ugyanúgy a narratív készségeket jutalmazzák: a magabiztosságot, a verbális rutint, az „elvárt válaszok” ismeretét. Ugyanaz a jelzés, csak szóban.
Így a valódi képességbeli hiányok gyakran csak későn, a próbaidő vagy az éles munkavégzés során derülnek ki, amikor a rossz döntés már költséges és nehezen korrigálható.
Egyre több szervezet nem próbálja visszaállítani az önéletrajz elveszett szerepét, hanem újradefiniálja, mit tekint jelzésnek. A dokumentum háttérbe szorul, a cselekvés előtérbe kerül.
Megoldás lehet, ha a kiválasztási folyamat elején szándékosan csökkentik az önéletrajz jelentőségét, majd rövid, strukturált lépésekben kérik a jelölteket döntésekre, reakciókra, feladatmegoldásra.
Amint az emberek cselekvéssorozatokon mennek keresztül, a különbségek gyorsan láthatóvá válnak. Van, aki figyelmesen olvas, más csak átfutja az instrukciókat. Van, aki befejez egy feladatot, más félúton eltűnik. Ezek nem elméleti különbségek, hanem pontosan azok a viselkedések, amelyek később a munkában is megjelennek.
Ebben a modellben a lemorzsolódás nem hiba, hanem információ. A felszínes érdeklődés, a következetlenség vagy a minimális erőfeszítés korán felszínre kerül, nem hónapokkal később.
Ez a megközelítés az AI-hoz való viszonyt is új megvilágításba helyezi. A kérdés nem az, hogy ki használ mesterséges intelligenciát, és ki nem. A modern munkában szinte mindenki fog. A valódi különbség aközött van, aki kiszervezi a gondolkodást, és aközött, aki irányítja az eszközt.
Amikor a jelölteknek döntéseket kell indokolniuk, kompromisszumokat mérlegelniük vagy visszajelzés alapján módosítaniuk a munkájukat, az üres, generikus AI-használat gyorsan láthatóvá válik. A felelősségvállalás és az önálló gondolkodás pedig élesen kirajzolódik.
A legfontosabb lépés az, hogy a HR ne kezelje többé az önéletrajzot elsődleges szűrőként, teljesítmény-előrejelzőként vagy bizonyítékként. Megmaradhat háttérinformációnak, referenciának, de nem lehet tovább a döntések alapja.
A dokumentumokba vetett bizalom visszaállítása kudarcra van ítélve. Az olyan kiválasztási rendszerek tervezése viszont nem, amelyek nem függenek tőlük.
A jövő kiválasztása nem az AI betiltásáról vagy kifinomultabb felismeréséről szól. Arról szól, hogy felismerjük: a narratíva olcsó lett, és olyan rendszereket építünk, ahol a viselkedés többet számít, mint az előadásmód.
2026-ban azok a vállalatok fognak jól toborozni, amelyek megértik az egyszerű igazságot: a képesség nem dokumentumokban létezik. Csak akkor válik láthatóvá, amikor az embereket cselekvésre kérjük.
