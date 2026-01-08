Kiderült: ekkor csap le az ónos eső Magyarországra

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható. A tartós, többórás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják. Felhívták a figyelmet arra, hogy nagyobb területen a hajnali, reggeli órákban az ónos esőtől függetlenül is csúszósak lehetnek az utak.
A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Veszprém, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet pénteken.
Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.
A meteorológiai szolgálat ezért Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Pest, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.
