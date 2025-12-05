Íme az okok: fontos weboldalak váltak elérhetetlenné, ez történt

Fontos, sokak által használt weboldalak, többek között a Vinted, Pexels, Microsoft Teams vagy a Shopify váltak elérhetetlenné. A hibát javították, de a karbantartás még zajlik.

A Cloudflare szerverszolgáltatónál volt hiba, ezért nem működtek a weboldalak

Fotó: Fotó: Origo

Nem ez az első eset, hogy több weboldal megbénul

A Cloudflare szerverszolgáltató oldala azt írja, hogy december 5-én délelőtt tíz óra jelentkezett a hiba, aminek következtében több weboldal nem működött. Még vizsgálják, hogy mindenhol sikerült-e javítani a szolgáltatást, illetve karbantartást is végeznek.

A Cloudflarnél november 18-án ennél is súlyosabb hiba lépett fel, akkor hosszabb időre, rengeteg weboldal vált elérhetetlenné, köztük a Bors oldala is. A korábbi problémáról itt olvashatod el a részleteket.