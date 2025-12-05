Íme az okok: fontos weboldalak váltak elérhetetlenné, ez történt

Fontos, sokak által használt weboldalak, többek között a Vinted, Pexels, Microsoft Teams vagy a Shopify váltak elérhetetlenné. A hibát javították, de a karbantartás még zajlik.
A Cloudflare szerverszolgáltató oldala azt írja, hogy december 5-én délelőtt tíz óra jelentkezett a hiba, aminek következtében több weboldal nem működött. Még vizsgálják, hogy mindenhol sikerült-e javítani a szolgáltatást, illetve karbantartást is végeznek.
A Cloudflarnél november 18-án ennél is súlyosabb hiba lépett fel, akkor hosszabb időre, rengeteg weboldal vált elérhetetlenné, köztük a Bors oldala is. A korábbi problémáról itt olvashatod el a részleteket.
A Cloudflare biztonsági és hálózati rétegként működik több százezer oldal mögött. Nem véletlen tehát, hogy egy probléma rövid idő alatt globális szolgáltatáskiesést okozhat. Egy ilyen kiesés jelentős pénzbeli veszteséget is jelenthet egyes cégek számára.
