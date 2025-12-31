Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
35 éves korában meghalt John F. Kennedy unokája, Tatiana Schlossberg

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 08:55
35 éves korában meghalt Tatiana Schlossberg, az egykori amerikai elnök, John F. Kennedy unokája.
Családja kedden, a John F. Kennedy Könyvtár Alapítvány közösségi oldalán tett bejelentést haláláról.

35 éves korában elhunyt Tatiana Schlossberg, az egykori amerikai elnök, John F. Kennedy unokája
35 éves korában elhunyt Tatiana Schlossberg, az egykori amerikai elnök, John F. Kennedy unokája Fotó: AFP

Gyönyörű Tatianánk ma reggel elhunyt. Emléke mindig a szívünkben él majd.

Schlossberg novemberben hozta nyilvánosságra, hogy agresszív rákos megbetegedéssel diagnosztizálták, egy esszében pedig arról írt, hogy kevesebb mint egy évet jósoltak neki az orvosok.

Schlossberg Edwin Schlossberg formatervező és Caroline Kennedy diplomata lánya volt.

Egy múlt hónapban a The New Yorker magazinban megjelent,Csata a véremmel” című cikkében Schlossberg elárulta, hogy 2024 májusában, második gyermeke születése után akut mieloid leukémiával diagnosztizálták – írja a BBC

Tatiana Schlossberg két gyermeket hagyott hátra. 

 

