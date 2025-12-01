Négynapos munkahét vagy rövidebb munkanapok? Meglepő, melyik járna több előnnyel valójában

A napi nyolc órás munkavégzés gyökerei a 18. századi gyármodellekig vezethetők vissza, ahol a fizikai munka ciklusai határozták meg a munkaidőt. A mai tudásunk viszont azt mutatja, hogy mentális fókuszban 25–30 percnél tovább nem tudunk maximálisan koncentrálni. Mégis ülünk a monitor előtt órákig, miközben az átlagos alkalmazott naponta legfeljebb 2–3 órát tölt valódi, magas minőségű munkavégzéssel. A többiben e-maileket “pörget”, megszakításokra reagál, vagy passzívan ül a gép előtt.
Több ország is kísérletezik a rövidebb munkahéttel vagy a csökkentett munkaidővel — nemcsak szociális, hanem gazdasági érdekből is. Franciaország már 2000-ben bevezette a 35 órás hetet, Anglia 700 cég részvételével teszteli a négynapos modellt, az USA-ban pedig már kongresszusi javaslat is született a 32 órás munkahét bevezetésére. A közös felismerés: a kevesebb munkaóra önmagában nem rontja a teljesítményt — sok esetben még javítja is, mert frissebb, kipihentebb és koncentráltabb a munkavállaló.
Az állandó, háromnapos hétvége kétségtelenül vonzónak hangzik. Azonban sok ágazatban egyszerűen kivitelezhetetlen lenne, hogy az ügyfélszolgálatok, orvosi ellátás vagy adminisztratív egységek hetente három napig elérhetetlenek legyenek. Vagy extra munkaerőt kellene felvenni erre a napra — ami növeli a költségeket —, vagy a jelenlegi munkavállalókat kellene túlterhelni.
A rövidebb munkanap mellett érvelők szerint ez a modell közelebb áll a valódi produktivitáshoz. Jobban illeszkedik az emberi koncentráció természetes ritmusához, kisebb stresszt okoz, és különösen nagy segítség a gyerekes szülőknek, akiknek a reggeli és délutáni iskolai/bölcsődei logisztika egyébként állandó versenyfutás az idővel. Emellett a mentális egészség szempontjából is előnyösebb: a krónikus kialvatlanság mára tömeges jelenség, és a rövidebb munkanap sokkal jobban támogatná a regenerációt, mint a háromnapos hétvége.
Az egyre inkább szellemi alapú munkavégzés világában nem az számít, mennyi időt töltünk a monitor előtt, hanem az, milyen minőségű tevékenység történik közben. A produktivitásról, munkahelyi pszichológiáról és modern munkaszervezési modellekről egyre több kutatás születik — és ezek egyértelmű üzenete, hogy a merev nyolcórás nap ma már nem a leghatékonyabb modell.
