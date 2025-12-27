Ultramodern, AI alapú mobil CT-vel vizsgálják a betegeket a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 10:40
Nem akármilyen berendezés segíti a betegellátást a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban. December 12-én átadtak ugyanis egy mesterséges intelligenciával támogatott mobil CT-t, amivel még több beteget tudnak ellátni, mint korábban. Na de hogy néz ki egy mobil konténer CT és miért olyan különleges?

December közepén az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által működtetett konténer mobil CT került a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetbe. A képalkotó műszer csökkentett sugárterheléssel működik, ráadásul bizonyos vizsgálatoknál elég az átlagosnál kevesebb kontrasztanyag, így még nagyobb biztonságban vannak a páciensek a vizsgálatok során.

Konténer mobil CT került a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetbe

2025. december 12-én a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházba megérkezett a Siemens Somatom go top mobil konténer CT készülék. A konténer belseje lényegében ugyanúgy néz ki, mint egy kórházi CT, a berendezések is hasonlóak, azonban a berendezés működtetésében segít a mesterséges intelligencia.

Már több százan kipróbálták a mobil CT állomást

A képalkotó műszer a ceglédi kórházból érkezett a fővárosba, és átadása óta már közel 230 páciens vette igénybe

A műszer általános és speciális vizsgálatok elvégzésére egyaránt alkalmas, és ellátja mind a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház vonzáskörzetében élő betegek, illetve az agglomerációból, úgy, mint Gyömrőről vagy épp Monorról érkező betegek kivizsgálását.

 

Dr. Révai Róbert Ph.D. a kórház megbízott főigazgatója
Dr. Révai Róbert Ph.D. a kórház megbízott főigazgatója a mobil CT állomás előtt
Fotó: Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

A kórházban kiemelten magas szintű a stroke ellátás

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház csaknem kétmillió embert lát el éves szinten, a stroke ellátásban pedig élen jár. Ebben kiemelt szerep jut a mobil CT berendezésnek is, ami mind a sürgős, mind az előre tervezett diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére egyaránt alkalmas. Lapunknak Dr. Révai Róbert Ph.D. a kórház megbízott főigazgatója elmondta, hogy

a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház elkötelezett abban, hogy a legmagasabb szintű diagnosztikai elvárásoknak megfelelően tudja teljesíteni az állampolgárok ellátását. Ehhez nyújt most segítséget ez a korszerű mobil CT berendezés

— nyilatkozta a Dr. Révai Róbert.

A főigazgató azt is hozzátette, hogy a készülék egy vadonatúj, 2025-ös prototípus, a képalkotó berendezés szoftverberendezése pedig a legfinomabb és legújabb technológián alapszik.

A kórház a mobil CT érkezését nagyon várta már, hiszen ezáltal még modernebb körülmények között folytathatják a betegek ellátását.

 

