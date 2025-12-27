Ultramodern, AI alapú mobil CT-vel vizsgálják a betegeket a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban

December közepén az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által működtetett konténer mobil CT került a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetbe. A képalkotó műszer csökkentett sugárterheléssel működik, ráadásul bizonyos vizsgálatoknál elég az átlagosnál kevesebb kontrasztanyag, így még nagyobb biztonságban vannak a páciensek a vizsgálatok során.

2025. december 12-én a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházba megérkezett a Siemens Somatom go top mobil konténer CT készülék. A konténer belseje lényegében ugyanúgy néz ki, mint egy kórházi CT, a berendezések is hasonlóak, azonban a berendezés működtetésében segít a mesterséges intelligencia.

Már több százan kipróbálták a mobil CT állomást

A képalkotó műszer a ceglédi kórházból érkezett a fővárosba, és átadása óta már közel 230 páciens vette igénybe.

A műszer általános és speciális vizsgálatok elvégzésére egyaránt alkalmas, és ellátja mind a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház vonzáskörzetében élő betegek, illetve az agglomerációból, úgy, mint Gyömrőről vagy épp Monorról érkező betegek kivizsgálását.

Dr. Révai Róbert Ph.D. a kórház megbízott főigazgatója a mobil CT állomás előtt

Fotó: Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

A kórházban kiemelten magas szintű a stroke ellátás

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház csaknem kétmillió embert lát el éves szinten, a stroke ellátásban pedig élen jár. Ebben kiemelt szerep jut a mobil CT berendezésnek is, ami mind a sürgős, mind az előre tervezett diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére egyaránt alkalmas. Lapunknak Dr. Révai Róbert Ph.D. a kórház megbízott főigazgatója elmondta, hogy

a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház elkötelezett abban, hogy a legmagasabb szintű diagnosztikai elvárásoknak megfelelően tudja teljesíteni az állampolgárok ellátását. Ehhez nyújt most segítséget ez a korszerű mobil CT berendezés

— nyilatkozta a Dr. Révai Róbert.

A főigazgató azt is hozzátette, hogy a készülék egy vadonatúj, 2025-ös prototípus, a képalkotó berendezés szoftverberendezése pedig a legfinomabb és legújabb technológián alapszik.

A kórház a mobil CT érkezését nagyon várta már, hiszen ezáltal még modernebb körülmények között folytathatják a betegek ellátását.