Botrány: megfenyegették a magyar tudományos élet legnagyobb neveit

Különös helyzet alakult ki a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál, amelynek irányító testületeit hiába alkotják nemzetközileg elismert tudományos szaktekintélyek, most mégis már-már erőszakos módon lemondatná őket az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Csakhogy ezzel a szervezettel nincs minden rendben.

HUN-REN: kitört a botrány, lemondatnák a tudósokat

Fotó: Nagy Márton / HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

Az ADF ugyanis nem rendelkezik érdemi tudományos teljesítménnyel, így pedig furcsán hat, hogy felszólította a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új, nemzetközileg elismert és kiemelkedő teljesítményt felmutató tagjait, hogy mondjanak le tisztségükről.

Az ADF ráadásul nem is képviseli az akadémiai dolgozókat, és azt sem lehet biztosan tudni, pontosan hány tagja van. Ezzel együtt is az elmúlt az elmúlt időszakban folyamatosan gáncsolja a kutatóhálózat megújulását. A HUN-REN ezzel együtt is fejlődő pályára állt, például jelentős kutatói béremelés történt az idén, amivel

a kutatói átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot.

A napokban pedig a kutatóhálózat 25 éves keretmegállapodást kötött a kormánnyal, amelynek értelmében több mint kétszeresére – 2027-ig közel 90 milliárd forintra – nő a HUN-REN finanszírozása.

A Magyar Nemzet már korábban bemutatta, hogy az ADF hatfős elnökségéből három kutató lényegében semmilyen érdemi eredménnyel nem büszkélkedhet, legalábbis ami a tudományos munkában mérvadónak számító hivatkozásokat illeti. A három további tag is legfeljebb csak középszerű tudományos teljesítményt tudhat magáénak.

Az is sokatmondó, hogy az ADF elnökségi tagjai úgy nyilvánulnak meg a kutatóhálózatot érintő kérdésekben, hogy a hat elnökségi tagból négyen nem is a HUN-REN-ben, hanem az ELTE-n dolgoznak: többen közülük annak az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a dolgozói, amelynek kutatói rendszeresen tudományosnak álcázott, de inkább belpolitikai tevékenységet végeznek. (Legutóbb például október 23-án „kiszámolták”, hogy Magyar Péter rendezvényén kétszer annyian voltak, mint a Békemeneten, holott ezt más adatok nem támasztják alá, sőt, az ellenkezőjéről szólnak – a szerk.)