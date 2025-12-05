Most kaptuk: azonnal lezárták a repteret, budapesti gép is érintett

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 12:22
Nem indít és nem fogad járatokat az edinburghi reptér.
Lezárták az edinburghi repteret, mert informatikai probléma lépett fel, jelenleg egyetlen járat sem indul onnan. Ez egy budapesti gépet is érint.

Informatikai probléma miatt lezárták az edinburghi repteret.
Illusztráció: Prostock-studio /  Shutterstock 

Informatikai probléma bénítja meg a repteret 

A légiforgalmi irányító szolgáltató informatikai problémája miatt egy járat sem indul az Edinburgh reptérről. A probléma megoldásán dolgoznak

- tudatta a repülőtér.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldala szerint a Ryanair budapesti járata is az edinburghi reptéren rekedt. Az Eurocontrol NMOC szerint a repülőtér magyar idő szerint 10:00-15:00 között nem indít és nem fogad járatokat a "légiforgalmi irányítási rendszer hibája miatt".

 

