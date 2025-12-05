Most kaptuk: azonnal lezárták a repteret, budapesti gép is érintett

Lezárták az edinburghi repteret, mert informatikai probléma lépett fel, jelenleg egyetlen járat sem indul onnan. Ez egy budapesti gépet is érint.

Illusztráció: Prostock-studio / Shutterstock

Informatikai probléma bénítja meg a repteret

A légiforgalmi irányító szolgáltató informatikai problémája miatt egy járat sem indul az Edinburgh reptérről. A probléma megoldásán dolgoznak

- tudatta a repülőtér.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldala szerint a Ryanair budapesti járata is az edinburghi reptéren rekedt. Az Eurocontrol NMOC szerint a repülőtér magyar idő szerint 10:00-15:00 között nem indít és nem fogad járatokat a "légiforgalmi irányítási rendszer hibája miatt".