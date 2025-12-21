Meghalt Csudai Sándor

Szombat hajnalban holtan találták a Városligetben, a Néprajzi Múzeumnál Csudai Sándor fotóriportert.
Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten született, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. Munkásságát 2015-ben Junior Príma-díjjal, 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak átadható Hemző Károly-díjjal ismerték el, de volt Sajtófotó-díjas is. Gyakorlatát műtermekben, stúdiókban töltötte, majd 2008-tól 2016-ig a Magyar Hírlapnál tevékenykedett. 2016-tól a Lokál, 2017-től az Origo, 2023-tól a Mediaworks fotóriportere.
A szomorú hírt Lantos Gábor sportújságíró tudatta, a bejegyzés ITT tekinthető meg.
